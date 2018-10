L'accord entre le PS et Ecolo avait été annoncé le soir même des élections. Le seul petit suspense qui persistait concernait la composition du collège communal, et les attributions des échevins.

Le futur collège a été présenté, ce vendredi.





Derrière Paul-Olivier Delannois (PS), désormais bourgmestre à 100% et qui sera en charge des finances, on retrouve Coralie Ladavid (Ecolo) en tant que première échevine. Elle obtient le logement, ainsi que l'échevinat de la participation.

Côté socialiste, Ludivine Dedonder rempile pour un troisième mandat avec le tourisme, qu'elle conserve, l'état civil qu'elle récupère, et le 3e âge.

Philippe Robert (PS) sera échevin en charge de l'urbanisme, de l'amménagement du territoire et du patrimoine.

Laetitia Liénard otient la présidence du CPAS.

Le seul nouveau visage PS de ce collège communal est celui de Sylvie Lietar, qui reprend la culture et le sport, notamment, laissé par l'échevin sortant Tarik Bouziane.

Ce dernier, qui avait hésité à se représenter, a d'ailleurs annoncé ce matin sur Facebook son retrait de la politique locale, afin "de passer plus de temps avec ma famille, et me consacrer à mes obligations professionnelles médicales."





Le PS tournaisien a toutefois laissé la porte ouverte à un retour de Tarik Bouziane, en cas de remaniement du collège au lendemain des élections législatives et régionales de 2019.





Aux côtés de Coralie Ladavid, les deux sièges attribués à Ecolo seront occupés par Caroline Mitri et Jean-François Letulle.

Caroline Mitri sera désignée échevine de l'environnement, de la transition énergétique, et du commerce.

Jean-François Letulle prendra en charge l'enseignement et la mobilité.





L'accord de majorité a symboliquement été signé par Coralie Ladavid et Paul-Olivier Delannois, à la fin de la présentation du collège.