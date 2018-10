Le tribunal correctionnel de Tournai a condamné lundi une femme qui avait cambriolé la maison de son ex-compagnon à Bernissart par vengeance l'an dernier.

Elle écope de trois ans de prison ferme et ses complices de 20 et 15 mois de prison ferme. Le 28 mars 2017, la victime, un militaire, s'était présentée au poste de police pour dénoncer le cambriolage de sa maison durant la nuit alors qu'elle était au travail. A son retour, sa voiture de sport avait disparu ainsi que des bijoux et des armes contenues dans un coffre-fort.

L'homme avait immédiatement soupçonné son ex-compagne, bien au courant de ses horaires de travail. La jeune femme avait posté une photo d'elle sur Facebook avec des bijoux volés autour du cou. Ses effets personnels avaient en outre disparu de l'habitation du militaire, où elle les avait laissés.

Dans son jugement, le tribunal note que le complice, un Montois, qui a été condamné à 20 mois de prison ferme a commis les faits un mois après avoir été condamné par la cour d'appel du Hainaut.