Tournai: un bus sort de sa route et termine dans la cour d'une habitation (VIDEO)

La sortie de route du bus est liée au verglas. Il n'y a heureusement pas de blessé.





La rue Bonnemaison était une véritable patinoire ce jeudi matin, comme souvent lorsque les conditions météorologiques sont en mode hivernale. Conséquence de la route très difficilement praticable, un bus de la TEC a dérapé et a quitté sa route afin d'aller s'encastrer dans une habitation située à l'angle de la rue Bonnemaison et de la rue de la Construction.





Le véhicule est passé outre la haie et a terminé sa course à quelques centimètres de la façade ! Heureusement, personne n'a été blessé durant le choc. Une ambulance a été envoyé sur place et la police s'est occupé de gérer la circulation le temps que la TEC se charge de dégager le bus via un véhicule de dépannage.