On ignore encore tout de l'identité de la victime





Les services de secours de la Wallonie Picarde ont été alertés jeudi vers 10h. Un corps avait été repéré dans les eaux de l'Escaut à hauteur du quai des Vicinaux à Tournai, non loion de la patinoire. Les pompiers de Tournai ont envoyé sur place un camion porteur de bateau et un camion de balisage ainsi qu'un véhicule de commandement. Le corps a été repêché par les pompiers et posé sur le quai à l'abri des regards. On ignore l'identité de la victime et la nature du décès.