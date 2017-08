Tous les deux ans se déroulent les World Police & Fire Games qui sont un peu l’équivalent des jeux olympiques pour les services de secours œuvrant aux quatre coins du monde. Cet évènement sportif international réunit plus de 12.000 participants parmi lesquels des pompiers, agents de police, gardiens de prison et agents de douane provenant des cinq continents. Des membres de ces différents corps de métier auront l’opportunité de s’illustrer dans plus de 70 disciplines nécessitant une condition physique largement au-dessus de la moyenne. A l’occasion de l’édition 2017, programmée du 6 au 16 août à Los Angeles, 21 pompiers auront à cœur de défendre les couleurs de notre pays. Seul wallon de la délégation belge, Gilles De Wulf, 34 ans, travaille comme pompier-volontaire à la caserne de Chièvres.

Celui-ci a décollé ce vendredi de Zaventem avec ses compatriotes à destination des USA et de la cité des Anges où l’attendent quatre épreuves pour lesquelles il s’est entraîné dur comme fer. A savoir une course à pied en tenue de sport, un parcours du combattant spécialement conçu pour les hommes du feu, une épreuve en bateau et enfin l’ultimate firefighter qui consiste à hisser un tuyau en haut d’un escalier tout en transportant un mannequin. Avant le grand départ, Gilles De Wulf a confié son espoir de ramener une médaille tout en formulant le voeu de devenir pompier professionnel à l’issue de son aventure américaine.

A Washington, en 2015, pas moins de 1600 médailles avaient été décernées, dont 25 aux représentants belges. A elle seule, l’équipe du service d’incendie de Bruxelles (SIAMU) en avait remporté neuf.