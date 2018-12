Le corps sans vie d'une personne a été découvert mercredi matin dans l'Escaut à Antoing, près de Tournai. On ignore pour l'instant l'identité et les causes du décès.

Les services de secours de Wallonie picarde et la zone de police du Tournaisis ont été alertés mercredi, vers 9h30 du matin, qu'un corps sans vie avait été repéré à proximité du quai Gransart à Antoing, à proximité du magasin Aldi.

Ce corps avait été repéré par un batelier dont la péniche était à quai. Les pompiers d'Antoing ont procédé à l'extraction du corps des eaux de l'Escaut. "Il s'agit du corps d'un homme. Aucune disparition inquiétante n'a été récemment signalée dans la zone", a-t-on appris auprès des forces de l'ordre.

La mort de cette personne pourrait être un suicide, un accident ou encore liée à un acte malveillant. On devrait en savoir un peu plus en fin d'après-midi auprès du parquet de Tournai qui a été avisé des faits