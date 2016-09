Un empoisonneur sévit à Blicquy: Choupette a eu de la chance

Tournai-Ath-Mouscron

Depuis fin août, la psychose s’est emparée des propriétaires de chien(s) et de chat(s) domiciliés sur le territoire de Blicquy (Leuze-en-Hainaut). Plusieurs animaux de compagnie ont rendu l’âme après avoir été empoisonnés.

Habitant sur la place du village, la famille Brunelle a bien failli aussi perdre Choupette - une jeune femelle chihuahua âgée de 2 ans et demi - dans la soirée du 23 août dernier. "Ce soir-là, ma compagne était sortie avec notre chienne pour sa promenade quotidienne. En rentrant à la maison vers 21h, celle-ci a été prise de convulsions. Sa langue pendouillait et avait pris une coloration blanchâtre. Elle éprouvait les pires difficultés à respirer", témoigne son maître.

Vu l’état alarmant de son chien, ce dernier s’est aussitôt rendu aux urgences de la clinique vétérinaire d’Ath où on lui a fait comprendre que le pronostic vital de Choupette était engagé. "Pour la vétérinaire qui l’a prise en charge, les chances qu’elle passe la nuit étaient faibles. Ma chienne a été mise sous perfusion tout en recevant plusieurs injections visant à lui faire recracher le poison qu’elle avait absorbé. C’était horrible de la voir souffrir de la sorte", raconte Anthony Brunelle.

Après une longue nuit d’angoisse, la pauvre bête a miraculeusement survécu aux effets dévastateurs du produit toxique ingurgité. "Il lui a fallu trois jours pour récupérer. À présent, elle est en pleine forme", se réjouissent ses propriétaires.

Dans un premier temps, ces derniers ont pensé qu’il s’agissait d’un cas isolé mais quelques jours plus tard, en discutant avec les voisins, ils ont appris que d’autres toutous et matous avaient subi le même sort. Hélas pour eux, l’issue, cette fois, s’est avérée fatale ! "Dans le quartier, au moins deux chiens et plusieurs chats sont décédés après avoir présenté les mêmes symptômes et après être passés au même endroit. La zone d’empoisonnement se situe dans un rayon d’à peine 300m".

Craignant pour la sécurité des animaux mais aussi pour celle des enfants du village, notre interlocuteur, lui-même inspecteur de police à Bruxelles, a déposé plainte auprès de l’agent de quartier tout en signalant les faits auprès de la zone de police Leuze - Beloeil.

L’enquête est en cours mais n’a toujours pas permis d’identifier le ou les auteurs de ces actes de cruauté ! "Nous avons bien des suspicions sur un habitant du quartier mais, à ce stade, aucune preuve ne peut être retenue contre lui".