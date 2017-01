Un incendie s'est déclaré la nuit de samedi à dimanche à Tournai. Un enfant a malheureusement péri dans les flammes. Un autre enfant a été sauvé.

Peu d'éléments pour le moment à propos de l'incendie qui s'est déclaré la nuit de samedi à dimanche dans une habitation de la rue Frinoise à Tournai-ville. Les services de secours ont été alertés vers 02h50 du matin.

Venant de Tournai et d'Antoing, plusieurs véhicules d'intervention ont été dépêchés sur place. Un enfant qui a sauté dans le vide a pu être sauvé. Un autre membre de la famille, âgé de 12 ans, a refusé de sauter. Le malheureux a succombé. On ignore pour l'instant s'il y a d'autres blessés et les circonstances de ce dramatique incendie.