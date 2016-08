Un gigantesque incendie a ravagé plusieurs magasins à Tournai

Tournai-Ath-Mouscron

Un violent incendie a ravagé samedi matin le magasin Dillies à Tournai. Le feu s'est propagé aux magasins Elec Confort et Alno-Shop qui ont aussi été détruits.



Plusieurs corps de pompiers sont intervenus pour combattre le brasier. A 08h45, la situation était sous contrôle.

L'incendie s'est déclaré peu après 07h00 à l'angle de la Drève de Maire et de la rue des Mouettes à Tournai au sein de la société de jardinage Dillies, implanté du n°25 au n°29. Ce magasin et les ateliers sont totalement détruits. Malgré les importants moyens en hommes et en matériel, venus de plusieurs casernes du Hainaut occidental, le feu s'est propagé aux magasins Elec Confort et Alno-Shop, implantés au n°31. Cette société a également été réduite en cendres. D'importantes quantités de fumée ont pénétré dans l'entreprise d'outillage industriel Lecot, situé au n°33, mais société a pu être préservée des flammes.

"A présent, la situation est sous contrôle. Les dégâts sont très importants. Pour notre part, on a fait évacuer l'entrepôt des 'Mouettes' qui abrite des camions et du matériel communal. Seules quelles vitres ont éclaté. Le matériel a été préservé. Hormis un périmètre de sécurité établi par la police, aucune mesure particulière n'a été prise", a indiqué peu avant 09h00 le bourgmestre ff de Tournai, Paul-Olivier Delannois. "On ne déplore aucun blessé", précise le major Olivier Lowagie, commandant de la zone de Wallonie picarde.

Outre les pompiers tournaisiens, les pompiers de Mouscron, Dottignies, Estaimpuis et Antoing sont venus en renfort avec du matériel lourd pour combattre ce gigantesque incendie. Les pompiers de Mouscron sont notamment intervenus avec une pompe de très grande puissance, la plus forte dont disposent les pompiers dans cette région. On ignore pour l'instant les causes de cet incendie qui a pris naissance dans l'entreprise de jardinage Dillies.