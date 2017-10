Le tribunal correctionnel de Tournai a dû, ce lundi après-midi, traiter le cas d'un cinquantenaire suspecté de s'être masturbé en public. Des faits qui se seraient alors produits devant la gare de Lessines, durant l'après-midi du 8 novembre dernier.





Entendu lors de l'instruction d'audience, le prévenu semblait assez évasif. " Je ne me souviens pas de cela. Il est vrai que j'ai eu l'envie soudaine d'uriner ce que j'ai fait à proximité d'un abribus puisqu'il n'y a plus de toilettes publiques. Peut-être mes gestes ont-ils été mal interprétés..." Pourtant, un des témoins, âgé de 20 ans et qui s'est constitué partie civile lors de l'audience, se montrait très clair sur la nature des faits.





"J'ai vu cet homme nous regarder avec insistance depuis sa voiture en souriant. Je trouvais cela suspect. Je l'ai ensuite vu sortir de sa voiture et se masturber, j'ai été assez choqué. Je suis allé le voir pour lui demander s'il trouvait cela normal et il m'a répondu qu'il en avait besoin !", expliquait le jeune homme témoin de la scène.





Une peine suffisamment dissuasive était requise contre le prévenu qui ne présentait aucun antécédent. "Il faut que ce dernier comprenne qu'on ne rigole pas avec ce genre de faits. Il a surtout besoin d'un accompagnement." L'individu s'est alors montré d'accord d'aller consulter un psychologue.





Le jugement sera prononcé le 6 novembre par le tribunal correctionnel de Tournai.