Cinq ans, cela se fête ! La Jeunesse Rongycienne, le comité organisateur du So W'Happy, avait tout prévu pour que la cinquième édition du festival électro de Wallonie picarde soit la plus festive possible.





De très nombreuses animations, quatre scènes toujours plus impressionnantes, des artistes de renommée internationale et un espace de festival doublé, tous les ingrédients étaient réunis pour que cette nouvelle édition soit la plus réussie possible.





Les festivaliers ont quant à eux une nouvelle fois répondu présent, et en masse. En effet, cette cinquième édition marque un véritable tournant pour le festival. Le cap des 10.000 personnes a effectivement été atteint. Un magnifique cadeau donc pour les organisateurs qui avaient précédemment avoué pouvoir être déjà entièrement satisfaits si la barre des 8.000 festivaliers était atteinte.