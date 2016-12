Le village de Quevaucamps, dans l’entité de Beloeil, vit une semaine pour le moins perturbée.

Lundi soir, une tentative d’enlèvement s’était déroulée aux abords du cimetière du village. Une jeune femme d’une vingtaine d’années avait été suivie par un véhicule, phares éteints.

Soudain, un homme portant un masque l’avait agressée, projetée au sol, avant que la victime ne parvienne à prendre la fuite.

Mais l’affaire a pris une tournure encore plus inquiétante, voire dramatique, ce mercredi, vers 17h. Et pour cause, cette fois-ci, une jeune femme née en 1990 n’a pas pu s’enfuir à temps et a été violée dans le même village.

"Elle a été suivie par un véhicule aux phares éteints et agrippée par un homme au visage dissimulé par un masque de diable, rouge et noir. Elle n’a malheureusement pas réussi à s’enfuir et a été violée…", expliquait hier Frédéric Bariseau, substitut du procureur du Roi de l’arrondissement judiciaire Tournai-Mons.

La victime a été entendue par la police et plusieurs devoirs d’instruction ont été effectués.

Néanmoins, très peu de détails ont été donnés par le magistrat de presse, notamment quant à l’endroit exact où se sont passés les faits. Pour l’instant, même si les faits semblent étrangement coïncider, aucun lien officiel entre les deux affaires n’a été évoqué par la justice.

"Le mode opératoire semble être le même mais nous n’avons pas encore assez d’éléments pour confirmer qu’il s’agit de la même personne. Cependant, il peut très probablement s’agir d’une personne dangereuse qui rôde dans un rayon assez restreint. Une enquête est donc en cours", ajoute Frédéric Bariseau.