On connaît la passion pour les nouvelles technologies de l’ancien directeur de la politique scientifique fédérale. Ce n’est donc pas un hasard si Philippe Mettens ambitionne de transposer le modèle de smart city à Flobecq, entité rurale d’à peine 3.500 habitants dont il est le bourgmestre. "Les projets innovants, utiles à la collectivité et propices au développement durable ne doivent pas être l’apanage des grandes villes", se plaît-il à répéter.

Voici quelques années, sa commune avait déjà montré la voie en permettant à plusieurs centaines d’habitants de réduire leur facture énergétique en se dotant d’une installation photovoltaïque sans que celle-ci ne leur coûte un euro.

Aujourd’hui, plus de 35 % du parc immobilier flobecquois sont équipés de panneaux produisant de l’électricité verte. C’est à nouveau en partenariat avec Ores que les autorités locales viennent de lancer une nouvelle expérience pilote à l’échelle du pays.

Lundi soir, elles ont inauguré sur le site du centre administratif un système susceptible de révolutionner l’éclairage public. Développés par la société portugaise Omniflow, les deux luminaires LED installés de part et d’autre du bâtiment combinent l’énergie éolienne et photovoltaïque tout en étant munis d’une batterie très performante, ce qui les rend totalement autonomes du réseau de distribution. Il est possible, de surcroît, de les allumer et de les éteindre à distance. "Un tel lampadaire ouvre une porte nouvelle vers des systèmes qui ne consomment plus du tout l’énergie du réseau mais sont aussi capables d’en produire", souligne Philippe Mettens.

Le pylône auréolé d’une couronne de LED repose sur un socle fixé au sol et ne nécessite aucun câblage, ce qui réduit considérablement le coût d’installation et de fonctionnement. L’Omniflow permet, en outre, d’intégrer des bornes de recharge GSM et de connexion wi-fi ou encore des caméras de surveillance.

Cerise sur le gâteau, ce lampadaire high-tech se caractérise par un design aussi raffiné que la blancheur immaculée de l’éclairage qu’il produit à la tombée du jour.