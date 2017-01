Une explosion de gaz a littéralement soufflé une maison à Leuze-en-Hainaut, mardi matin. L'occupante des lieux a été très grièvement brûlée. Une proche habitation a également subi des dégâts importants.

Ce sont deux bouteilles de gaz d'une capacité de 13kg qui sont à l'origine de l'explosion qui s'est produite mardi, vers 4h50 du matin, dans une maison située au n°50 de la rue de la Bonneterie à Leuze-en-Hainaut. Cette habitation se situe en plein centre-ville. Les pompiers de Leuze ont dépêché sur les lieux un véhicule de désincarcération, une autopompe, un camion-échelle et un véhicule de commandement.

"Lorsque nous sommes arrivés sur les lieux, une des deux bouteilles était encore en feu. La déflagration a totalement soufflé la maison. Les gravats, qui entravent toujours la rue de la Bonneterie, ont d'ailleurs enseveli une voiture qui se trouvait de l'autre côté de la rue. La maison voisine a également été fortement touchée par l'explosion, surtout à l'intérieur", expliquait à 7h00 Eric Stasic, commandant des pompiers de Leuze.

Dans les débris de la maison soufflée, les secouristes ont retrouvé l'occupante des lieux. Âgée d'une trentaine d'année, cette dame souffrait de multiples brûlures sur l'ensemble du corps. Vu son état, la victime a immédiatement été transférée au Centre des grands brûlés de l'hôpital de Neder-over-Heembeek. On ignore pour l'instant son état de santé.

"J'étais réveillé car j'étudiais pour passer mon examen et j'ai entendu un gros "boum"", explique Arnaud Delneste, un voisin. "J'ai vu que la maison s'était écroulée en face et j'ai appelé les pompiers. Pendant ce temps-là, un voisin a sorti la dame des décombres. Elle était consciente à l'arrivée des secours. Les pompiers sont ensuite arrivés et ils ont pris la dame en charge, ainsi que les voisins."

Dans la maison qui jouxtait l'explosion, deux personnes ont été légèrement blessées et admises au centre hospitalier Epicura à Ath. Leur maison est inhabitable.

Des maisons voisines ont également subi des dégâts dus au souffle de l'explosion : bris de vitres, serrures abîmées... Une voiture s'est également retrouvée sous les gravas.

Sur place, les pompiers et les services communaux de Leuze-en-Hainaut déblayaient la rue ce matin.

"Nous voudrions rouvrir la rue à la circulation mais il faut tout d'abord s'assurer qu'il n'y a plus aucun danger et sécuriser les lieux", indique le bourgmestre Christian Brotcorne.