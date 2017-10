Dans les deux cas, deux sorties de route sont en cause.

La soirée de vendredi a été particulièrement meurtrière sur nos routes. En début de soirée, un jeune homme né en 1987, seul en cause, a effectué une sortie de route sur la N97 entre Havelange et Hamois. Les causes exactes de l'accident n'étaient pas encore connues mais il semblerait que le véhicule ait mordu l’accotement avant percuter un arbre, ne laissant aucune chance au conducteur.

Une heure plus tard, une sortie de route aux conséquences tout aussi dramatiques a eu lieu route d'Agimont à Florennes. Une nouvelle fois, le véhicule aurait mordu l’accotement avant d'effectuer une embarder et de finir sa course sur le toit dans le bas-côté. Son conducteur, un homme né en 1962, est décédé sur le coup.