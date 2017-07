Tournai-Ath-Mouscron En attendant la réalisation du site de Frasnes, les parkings de covoiturage en Wapi augmentent de vingt-six nouveaux emplacements

En Belgique, trois voitures sur quatre circulant ne comptent qu’une seule personne à bord en heures de pointe. Il suffit de circuler dans les principales villes de Wallonie picarde pour subir et se rendre compte de l’engorgement des axes principaux aux heures de pointe.

En Wallonie, seulement 4 % des automobilistes pratiquent le covoiturage. C’est pourtant une des solutions pour diminuer le nombre de voitures sur nos routes.

Quelque 1.800 places de parking de covoiturage sont accessibles gratuitement chez nous. Et ce chiffre risque de grossir au fil des années. Pour confirmer cela, le ministre wallon de la Mobilité Carlo Di Antonio a signé trois nouvelles conventions de partenariat avec les communes de Pecq, Antoing et Lessines dans le cadre de l’extension du réseau wallon de parkings de covoiturage, baptisé Comon.

concrÈtement, en Wallonie picarde, vingt-six nouveaux emplacements seront mis à disposition de tous ceux qui souhaitent covoiturer. Ces places seront créées à Pecq (quinze places), Antoing (cinq places) et Lessines (six places). Elles seront accessibles gratuitement, sept jours sur sept.

À Pecq, elles seront situées à la rue des Déportés, à la maison communale; à Antoing, au Chemin de Saint-Druon, près du service incendie et à Lessines, à la place d’Ollignies.

Le but de ces aménagements est de diminuer les risques du stationnement sauvage aux abords des accès autoroutiers, comme c’est hélas trop souvent le cas.

En avril dernier, le conseil d’administration de la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures avait déjà approuvé la mise en adjudication du parking de covoiturage au pied des sorties frasnoises de l’autoroute E429/A8. Ce parking comprendra une centaine de places et également une zone de stationnement pour vélo et moto. Les travaux devraient débuter à la fin du premier trimestre 2018

"Un véritable maillage de parkings se crée sur l’ensemble du territoire wallon", explique Carlo Di Antonio. "L’objectif est que la pratique du covoiturage se diffuse partout, y compris dans les communes plus rurales ou plus éloignées des grands axes. Par ailleurs, la mise en place de ce réseau permet une véritable reconnaissance et une officialisation de la pratique du covoiturage."

La Wallonie met aussi gratuitement, à la disposition de tous, une application smartphone, baptisée ComOn . "Que l’on soit conducteur ou passager, l’application ComOn permet de trouver l’offre de covoiturage la plus adaptée pour un trajet régulier ou occasionnel, en Belgique ou ailleurs".

L’intérêt de l’application réside notamment dans sa fonction "évaluation", qui permet de laisser un commentaire sur son partenaire de covoiturage et ainsi renforcer la confiance entre utilisateurs.

Cette application mobile est également déclinée sur le site http://comon.wallonie.be