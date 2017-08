Pour la troisième fois de leur carrière (après Daegu en 2011, Pékin en 2015), Kevin et Jonathan Borlée disputeront simultanément les demi-finales des Championnats du Monde ce dimanche à Londres. Les Bruxellois ont assuré l’essentiel lors de leur entrée en lice en décrochant leur qualification, même si dans le cas de Jonathan, qui a franchi ce premier tour en tant que sixième et dernier repêché au temps (45.70), il a fallu, longtemps, croiser dans les doigts et attendre que toutes les séries soient terminées.

Lui-même, en se présentant devant les journalistes, disait n’avoir que peu d’espoir de passer. Et pourtant…

"Voilà, tant mieux !" lança-t-il, revenant aussi sur une course assez compliquée dans ce couloir extérieur que le sort lui attribue très facilement en championnats. "Quand on a un manque de repères, de facilité pendant la préparation, ce n’est jamais évident de courir là", dit-il. "Comme depuis le début de la saison, je perds beaucoup d’énergie sur mon départ, j’ai du mal à trouver du relâchement dans mes premiers pas et, du coup, je termine la course plus difficilement aussi. Je n’ai pas été surpris d’être rapidement dépassé par Gardiner, qui part toujours très vite. J’ai essayé de m’activer : le plus dur au couloir extérieur, c’est de travailler le virage et à mon avis, inconsciemment j’ai ralenti parce qu’aux 300m, je vois tout le monde et c’est un peu trop tard."

