Ashton Eaton est devenu seulement le deuxième décathlonien de l'histoire après Roman Sebrle à passer la barre des 9.000 points.

A 28 ans, l'Américain Ashton Eaton a décidé de mettre un terme à sa carrière. Le double champion du monde et double champion olympique du décathlon, détenteur du record du monde, a annoncé son retrait sur les réseaux sociaux mercredi en même temps que son épouse, la Canadienne Brianne Theisen-Eaton, heptathlonienne aussi, médaillée de bronze à Rio.

L'Américain détient le record du monde du décathlon avec un total de 9.045 points (réussi lors des Mondiaux de Pékin en 2015) et celui de l'heptathlon avec 6.645 points (établi en 2012 à Istanbul).

Trois fois champion du monde en salle (en 2012 à Istanbul, 2014 à Sopot et 2016 à Portland), double champion du monde du décathlon, à Moscou en 2013 et à Pékin en 2015 (avec une médaille d'argent aux Mondiaux de Daegu en 2011), et double champion olympique à Londres en 2012 et à Rio au mois d'août dernier, Ashton Eaton s'en va par la grande porte au sommet de sa carrière, estimant qu'il est temps pour lui de passer à autre chose.

Son épouse, la Canadienne Brianne Theisen-Eaton a décidé aussi de tourner la page des épreuves multiples. A 28 ans également, elle possède un palmarès plus modeste mais qui reste imposant avec une médaille de bronze à l'heptathlon à Rio dans un concours remporté par Nafissatou Thiam.

Elle fut vice-championne du monde en 2013 et en 2015, championne du monde à Portland en salle l'an dernier et vice-championne du monde en salle à Sopot en 2014. Elle possède un record personnel à 6.808 points, record national du Canada.