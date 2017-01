En mars 2016, aux Championnats du Monde indoor de Portland, c’est à une primeur à laquelle nous avions assisté avec le sacre simultané, dans les épreuves combinées, d’Ashton Eaton et de Brianne Theisen Eaton. Un fait unique dans la carrière de l’Américain et de la Canadienne qui les avait rendus fous de bonheur, leur longue étreinte en témoignant.

"La vraie vedette, c’est Brianne", avait lancé, au micro de l’Oregon Convention Center, le champion olympique du décathlon, "plus fier de ma femme que de ma propre performance".

C’est là, dans cet état du nord-ouest des États-Unis, qu’Ashton Eaton a vu le jour. Là, aussi, qu’il a découvert les arts martiaux, le baseball, le basket-ball avant de se mettre à l’athlétisme, une discipline où il allait devenir, à force de talent, de travail et fort d’une curiosité naturelle, le sportif plus complet au monde !

"Ashton est doté d’une telle capacité de se mouvoir et de telles facultés à apprendre vite qu’il a rapidement évolué", souligne la triathlète belge Claire Michel, qui a partagé une colocation avec le couple Eaton et d’autres sportifs de haut niveau lors de ses études à l’Université de l’Oregon. "C’est un athlète extraordinaire, qui connaît parfaitement son corps. Il nous a, du reste, toujours donné l’impression d’être bon en tout, peu importe le sport pratiqué, peu importe l’enjeu, que ce soit le beach-volley ou toute autre discipline. Brianne et lui sont des gens très relax, très down-to-earth , à la fois sympathiques et à l’esprit très ouvert."

