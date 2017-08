Forever fastest. L’écriteau suspendu au-dessus du mur publicitaire reprenant le logo de l’équipementier d’Usain Bolt a fait le bonheur des photographes, réunis très nombreux, comme les journalistes, au sein de The Brewery, un bel établissement situé en plein cœur de la City londonienne. C’est en ces lieux que le sprinter le plus prolifique de l’histoire a donné sa traditionnelle conférence de presse d’avant-championnats (animée par l’ancien hurdler Colin Jackson), la dernière de sa carrière étant donné que Bolt tirera sa révérence à l’issue de cette 16e édition des Mondiaux où il se produira sur 100m (dès ce vendredi) et sur 4x100m.

Après une projection de vidéos extraites du documentaire I am Bolt, le détenteur des records du monde du 100m et du 200m, vêtu d’un T-shirt kaki et ayant mis sa casquette noire à l’envers, a entamé une heure de questions-réponses. Aucours de laquelle il a évoqué tantôt des sujets légers (ses débuts dans l’athlétisme ou son premier amour, le... cricket) tantôt d’autres beaucoup plus sérieux (les scandales de dopage, le décès accidentel sur venu cette année de son ami Germane Mason). Mais le thème principal sur lequel tout le monde voulait l’entendre était, bien entendu, sa forme à l’entame de ces championnats.

"Suis-je toujours le plus rapide ? Oui, sans aucun doute !", a répondu, sans hésitation, le septième performeur de l’année (9.95 à Monaco). "Si je suis ici, c’est que je suis pleinement confiant en mes moyens et prêt à y aller. Lorsque mon coach est heureux, je sais alors que je suis prêt. À 100 %. Je lis partout que je suis l’ underdog , je suppose qu’il va falloir prouver à nouveau que je suis le numéro 1."

Dans quel état d’esprit veut-il se réveiller ce dimanche matin, au lendemain de la finale du 100m ? "Je veux me réveiller dans la peau de quelqu’un qui n’a pas connu la défaite, d’un invaincu (NdlR : ce qu’il est en championnats depuis 2007) . Je veux lire des grands titres dans la presse comme : Imbattable ! Inarrêtable ! Vous avez compris, les gars ? Écrivez-le. Je veux lire ces mots-là ce dimanche matin.."

La seule question qui aura un peu déstabilisé Usain Bolt, rejoint sur l’estrade par ses parents en fin de conférence, a finalement été l’oeuvre de l’un de ses compatriotes, celle-ci portant sur ses projets de poursuivre sa carrière en cas de défaite éventuelle. "Vous entendez ça ?", pointa-t-il du doigt. "Il y a une seule question d’un journaliste jamaïcain et voyez comme elle est négative !" Et de répondre sur un ton ferme : "Cela n’arrivera pas, je n’aurai pas ce problème ! Mon chrono de 9.95 a montré que les choses allaient dans la bonne direction. Je ne suis absolument pas inquiet. En finale du 100m, il faut dominer ses nerfs et j’ai déjà une certaine expérience dans ce domaine. Mais je peux déjà vous garantir une chose : le premier 100m qui se disputera sans moi sera très amusant à suivre."

Mais sans doute pas autant que les courses où il se trouvait sur la ligne de départ. Alors, avant ses adieux, profitons-en !

Avec les félicitations de Thierry Henry

Dans un petit clip diffusé lors de la conférence de presse, Usain Bolt a eu droit aux félicitations et aux remerciements de plusieurs personnalités fascinées par ses exploits sportifs. Parmi elles, son ami Asafa Powell a joué la carte de l’humour : "Bravo pour être devenu le deuxième meilleur athlète jamaïcain de l’histoire". Tout comme l’acteur Samuel L. Jackson dont la réplique à son adresse fut digne de Pulp Fiction. On pouvait reconnaître également l’ancienne mannequin et actrice Cara Delevingne, le joueur de cricket indien Virat Kohli ou encore Thierry Henry, le T3 de nos Diables Rouges ne cachant pas son admiration pour Usain Bolt. "C’est brillant !" a réagi le sprinter jamaïcain. "C’est génial de voir le respect que je suscite auprès des gens d’horizons aussi différents, pas seulement dans le milieu du sport. Je suis ravi."