En arrivant dans le Parc Olympique Reine Elisabeth de Londres, la vue des files s’allongeant tout autour du magnifique stade ne laissait pas la moindre place au doute : oui, la soirée de ce vendredi s’annonçait historique. À plus d’un titre, d’ailleurs, pour le public britannique, venu en nombre pour saluer la première course de la dernière sortie de l’icône Usain Bolt mais également pour porter de la voix un Mo Farah à la conquête de son sixième titre mondial lors de la seule finale programmée en ouverture de ces Mondiaux.

Clairement, cette première session sold out avait des airs de soirée olympique. Les vendeurs d’écharpes et de drapeaux… jamaïcains présents aux abords de l’enceinte ne s’y étaient d’ailleurs pas trompés ! Le big man était attendu comme l’homme de la soirée. Au fil des séries du 100m, la tension augmentait dans les travées où s’étaient massés 60.000 spectateurs. Présent dans la sixième série, Usain Bolt fit son entrée sous une ovation contrastant avec les huées réservées à Justin Gatlin. Pouce levé à l’attention des spectateurs l’acclamant lors de son échauffement, le Jamaïcain joua ensuite avec la caméra pendant une petite minute avant le départ, son petit mouvement d’épaule résultant sans doute d’un message personnel.

Une fois dans les starting- blocks, plus question pourtant de jouer et l’homme le plus rapide du monde retrouvait sa concentration. Ses premiers appuis, comme à son habitude désormais, l’ont contraint d’assurer une véritable course-poursuite après 30m, moment où il ne figurait pas dans le Top 4. Mais Bolt ne serait pas Bolt s’il ne possédait cette incroyable faculté d’accélération grâce à son exceptionnelle foulée. Et il refit dès lors son retard sans s’affoler, en prenant soin de s’emparer de la première place en 10.07 (+0,3). Conscient de ne pas avoir livré une grande course, l’octuple champion olympique a longuement dodeliné de la tête, insatisfait de sa mise en action. On le serait à moins.

"Je crois que ce sont les pires starting-blocks que j’ai vus de toute ma carrière", a-t-il tenté de justifier après coup. "Mais c’était très mauvais, il va falloir que je mette mon départ en ordre. Devant un tel public, j’ai vraiment envie de produire un grand show ce samedi."

Quoi qu’il en soit, il faudra vraisemblablement s’employer davantage pour ne pas vivre une terrible désaventure en demi-finales ce samedi soir, ou pire en finale pour la dernière course individuelle de sa carrière. Un moment auquel tout le monde aspirait déjà, ce vendredi, au stade olympique de Londres.

Les huées pour Justin Gatlin

Aucun des challengers d’Usain Bolt n’a manqué à l’appel, ce vendredi, au moment de composer le plateau des demi-finales du 100 m qui se dérouleront ce samedi à 20h05, soit une heure et quarante minutes avant la finale tant attendue.

Premier en action lors de ce premier tour généralement qualifié de chauffe pour les favoris de l’épreuve, l’Américain Christian Coleman, détenteur de la meilleure performance de la saison en 9.82, a tranquillement déroulé au couloir extérieur pour signer un chrono de 10.01 (- 0,1 m/s). Assurément du très beau travail.

Dans la foulée, c’est également au couloir 9 que l’on retrouvait Yohan Blake, le champion du monde 2011. Pour lui, la course fut étonnamment bien plus problématique en raison d’un départ complètement manqué. S’écrasant sur ses appuis, le camarade d’Usain Bolt finit par revenir dans le coup mais ne put prendre que la deuxième place ex-aequo en 10.13, le Japonais Sani Brown (10.05) ne l’ayant pas attendu.

Akani Simbine a-t-il, lui, payé le prix d’une saison trop bien remplie avec douze 100m et six 200 m à son actif ? Toujours est-il que le Sud-Africain s’est complètement manqué avec une 4e place dans la troisième série en 10.15. Il est qualifié au temps. Enfin, au départ de la cinquième série, Justin Gatlin a, lui, été copieusement hué, séquelle de son passé sulfureux. Un frisson a ensuite parcouru son échine lorsque son visage s’est affiché sur l’écran géant après un faux départ. Une frayeur sans conséquence pour l’ancien banni des pistes (10.05) qui s’érigera à nouveau comme l’un des principaux concurrents d’Usain Bolt ce samedi.