L'Ukrainienne Lyudmila Olyanovska, 23 ans, a été suspendue pour 4 ans par sa fédération d'athlétisme suite à un contrôle positif à un stéroïde anabolisant. La marcheuse, médaillée de bronze des Mondiaux de Pékin en 2015 sur le 20km marche est sanctionnée du 30 novembre 2015 au 29 novembre 2019.

Tous ses résultats enregistrés entre le 9 et le 30 novembre 2015 sont en outre annulés. Juste avant cette période, Lyudmyla Olyanovska avait pris la 3e place du 20km marche des championnats du monde à Pékin au mois d'août 2015 en Chine derrière deux marcheuses chinoises, Liu Hong, détentrice du record du monde et championne du monde, et Lu Xiuzhi.

Lyudmila Olyanovska avait été un an auparavant vice-championne d'Europe du 20km marche à Zürich, Suisse, en 2014. Elle se défend d'avoir pris un produit interdit rappelant que les contrôles antidopages qu'elle a subi lors de ces médailles se sont avérés négatifs.