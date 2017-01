Le Jamaïquain Nesta Carter a été reconnu positif à la méthylhéxaneamine aux jeux Olympiques de Pékin en 2008 et disqualifié avec le relais 4x100m, champion olympique en Chine. Par voie de conséquence, Usain Bolt, membre de ce relais, perd l'un de ses 9 médailles d'or.

"Nesta Carter, 31 ans, qui concourait dans l'épreuve masculine du relais 4x100 m (série 1 et finale), dans laquelle ses coéquipiers et lui s'étaient classés premiers et avaient remporté la médaille d'or, a été disqualifié des Jeux Olympiques de Pékin 2008", a annoncé le Comité International Olympique (CIO) mercredi.

Usain Bolt perd ainsi l'une de ses médailles d'or olympiques, lui qui a bâti sa légende sur trois triplés (100m, 200m et relais 4x100m), consécutifs, réalisés en 2008, 2012 et 2016. Le sprinter jamaïquain n'est désormais plus détenteur "que" de huit titres olympiques.

L'épreuve du relais 4x100m à Pékin devrait ainsi revenir à Trininad et Toboga, 2e sur la piste en 2008 devant le Japon et le Brésil qui vient ajouter une médaille de bronze à son palmarès.

Le CIO avait pris un train de mesures spéciales, notamment des contrôles ciblés préalables aux Jeux et de nouvelles analyses réalisées sur des échantillons conservés depuis les Jeux Olympiques de Pékin 2008 et Londres 2012, selon un processus de collecte de renseignements entamé en août 2015.

Plus de 1.000 échantillons ont ainsi fait l'objet d'une nouvelle analyse.