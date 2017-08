Un commentaire de Laurent Monbaillu.

La mise en scène avait été réfléchie et les préparatifs, soignés. Orchestrés avec harmonie, les adieux d'Usain Bolt à la scène mondiale du 100m, devant 55.000 spectateurs attendant un dénouement heureux pour le Jamaïcain au stade olympique de Londres, ne se sont toutefois pas passés comme prévu.

En finale, le maître du sprint a failli sur ses premiers appuis et s'est montré incapable, ensuite, de renverser la tendance dans la deuxième partie de course. Une médaille de bronze, et c'est tout ! Pas de happy end pour lui. La victoire surprise de Justin Gatlin,

(...)