L'Anversoise a été la plus rusée en finale. Simon Debognies, lui, remporte l'argent sur 5.000m

Deux ans après avoir déjà remporté le titre européen en juniors, Renée Eykens a remporté le titre continental dans la catégorie Espoirs sur 800m, ce samedi, à Bydgoszcz en Pologne. Elle a bouclé le double tour de piste en 2:04.73. Après un changement d’entraîneur cet hiver, et une reprise plus tardive que d'habitude, Eykens a donc retrouvé la condition à temps. En finale, elle a devancé l’Islandaise Hinriksdottir (2:05.02) et la Britannique Segrave (2:05.53). “Je suis tellement heureuse. Hinriksdottir était plus forte que moi aujourd’hui mais j’ai été plus maline”, a déclaré notre compatriote après l’arrivée. “Il y avait pas mal de vent et elle a perdu des forces en courant en tête. C’était vraiment une course tactique avec beaucoup de contacts.”

Un bonheur ne venant jamais seul, la Belgique a remporté une deuxième médaille, en argent cette fois, des oeuvres de Simon Debognies sur 5.000m (14:14.71). L’or est revenu à l’Italien Crippa (14:14.28) et le bronze, à l’Espagnol Mayo (14:15.07). Comme Eykens, Debognies s'était déjà illustré en juniors, en 2015, en prenant déjà la médaille d'argent.