Le roi du demi-fond est poursuivi par des rumeurs de dopage.

Mo Farah rêvait sans doute de meilleures conditions pour son dernier rendez-vous, chez lui, à l’occasion de ce Mondial londonien, dans le stade qui l’a couronné aux JO 2012, mais les rumeurs de dopage en ont décidé autrement. Preuve du malaise, Farah s’est soustrait au rite de la conférence de presse d’avant compétition pour éviter de répondre aux questions qui fâchent.

L’Agence américaine antidopage (Usada) a dénoncé, dans un rapport, les méthodes controversées de son entraîneur américain Alberto Salazar. Plus récemment, les Fancy Bears, hackers russes, ont dévoilé un document attestant qu’en novembre 2015 le nom de Farah apparaissait, parmi une quarantaine d’autres, dans un document de la Fédération internationale d’athlétisme (IAAF), avec la mention : "Dopage probable, passeport (biologique) suspect".

Le contraste est d’ailleurs saisissant avec Usain Bolt, dont l’aura est intacte.

L’histoire édifiante du gracile immigré somalien ayant réussi le doublé 10.000/5.000 m, le premier d’une série en cours de quatre, aux Jeux de Londres, avait pourtant été bien exploitée par la presse. Farah symbolisait au plus haut degré l’intégration réussie. Il avait fui, à l’âge de huit ans, son pays en guerre avec sa mère et deux de ses cinq frères et soeurs, pour rejoindre à Londres le chef de famille, Muktar.

Son talent athlétique, découvert par un enseignant d’éducation physique, Alan Watkinson, avait transformé la vie du gamin, confronté aux moqueries et insultes racistes, en success-story. On avait insisté sur ses retrouvailles en Somalie avec son jumeau, douze ans après leur séparation.

Pourtant, malgré une moisson de neuf médailles d’or olympiques (4) et mondiales (5) en six ans, Farah n’a jamais gagné le titre de Sportif britannique de l’Année, décerné par la BBC, terminant seulement troisième en 2011. Pour afficher son mécontentement, Farah avait déjà refusé de parler à la presse, le 9 juillet, avant le meeting de Londres, où le quintuple champion du monde avait encore dominé ses adversaires, cette fois sur 3.000 m. Malgré le contexte, Farah, âgé de 34 ans, aborde encore en favori le 10.000 m, première finale de ce Mondial londonien.