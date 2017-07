Robin Vanderbemden, Dylan Borlée et Julien Watrin n'ont pas réussi à s'approcher du minima qualificatif pour les Mondiaux d'athlétisme de Londres, samedi, lors de la Flanders Cup à Ninove.

Vanderbemden a signé un chrono de 20.91 sur 200m, où le temps de qualification est fixé à 20.39. Borlée et Watrin ont couru le 400m respectivement en 46.22 et 47.26. Le minima est fixé à 45.33.

Dylan Borlée s'est imposé à Ninove, mais a trouvé que les conditions n'étaient pas idéales. "Cela commence à me frustrer. A l'entraînement, tout va super bien, mais en course, cela ne veut pas réussir", a confié le plus jeune des Borlée. "J'ai besoin de conditions parfaites, mais après la pluie aux championnats de Belgique, il y avait beaucoup de vent aujourd'hui."

Watrin, qui revient de blessure, a dû se contenter de la quatrième place. "Les premiers 200m se sont bien déroulés, mais dans le tournant, j'ai craqué. Je n'ai fait que des séances d'entraînement sur vélo pendant deux mois et je manque de rythme."

Les trois frères Borlée disputeront un 300m à Liège mercredi. Samedi, à Heusden, Kevin et Jonathan Borlée, qui viennent de se qualifier pour les Mondiaux, ainsi que Robin Vanderbemden disputeront le 200m. Dylan Borlée et Julien Watrin s'aligneront sur 400m. Ils courront également un 4x400m à Heusden en étant répartis en deux équipes.