Dans la foulée des Championnats de Belgique, la famille Borlée a repris le chemin du Sud de la France et sa piste d’entraînement située à Valbonne. Et c’est dans des conditions idéales que les trois frères, médaillés sur 400 m au National le week-end dernier, ont pu se vider un peu la tête et préparer leurs prochaines échéances sous la houlette de leur papa. À savoir le meeting Diamond League de Londres pour Kevin, ce dimanche, et le Brussels Grand Prix, le même jour, pour Jonathan et Dylan. Mais là où le premier se produira sur 400m pour tenter d’y réussir le minimum pour les Mondiaux (45.33), ses frères, eux, s’aligneront sur 200m au stade Roi Baudouin. Pour quelle raison ?

"Tout simplement parce que l’on ne veut pas agir dans la précipitation et qu’il faut construire ce 400m", explique Jacques Borlée. "Et j’attends d’abord de Jonathan et Dylan qu’ils trouvent de la facilité dans les deux cent premiers mètres pour trouver la bonne carburation sur 400 m. J’ai vu de très bonnes choses ces derniers jours mais il faut maintenant que ça sorte en compétition en parvenant à allier vitesse et relâchement."

Aux yeux de l’entraîneur bruxellois, ce 200m ne constitue donc pas une occasion perdue pour le 400m dans la course aux minima qui s’achèvera le 23 juillet. "Et ce, d’autant moins que nous aurons encore deux couloirs disponibles lors du meeting de Madrid, le vendredi 14, pour Kevin et Jo , tandis que Dylan courra sans doute à Ninove le lendemain. Mais tâchons d’abord de profiter des bonnes conditions attendues ce week-end. Les Championnats de Belgique n’ont pas été favorables à ce niveau-là et, dans un contexte faible en performances, ce n’est pas toujours facile de s’exprimer. Quand on est jeune, on peut passer au-dessus facilement, mais avec l’âge, c’est sans doute moins le cas…"

Et Jacques Borlée de rappeler que Jonathan s’était qualifié en dernière instance, en 2013, pour les Championnats du Monde de Moscou où le recordman de Belgique avait échoué au pied du podium après avoir signé un chrono de 44.54. "Franchement, je reste confiant !"