Un choc. Il n’y a pas d’autre mot pour qualifier la victoire de Justin Gatlin (9.92), ce samedi soir, en finale du 100 m. Devant 55.000 spectateurs, ce devait être une belle fête en l’honneur d’Usain Bolt ou de l’un des jeunes prétendants à son trône. En bout de ligne droite, c’est pourtant l’ancien dopé américain, âgé de 35 ans, qui a surgi sans crier gare sous les huées d’un public profondément déçu. "Ce n’est pas le scénario idéal, a admis le président de l’IAAF Sebastian Coe, mais il a parfaitement le droit de concourir ici."

Qui est Gatlin ?

Né à Brooklyn, Justin Gatlin a développé ses talents d’athlète à l’université du Tennessee. Se révélant progressivement sur la scène internationale, il signera son plus grand succès lors des Jeux, en 2004, à Athènes où il remporte l’or du 100 m avant de signer le doublé 100-200 m aux Mondiaux 2015.

Pourquoi a-t-il été suspendu ?

Positif une première fois aux amphétamines en 2001, l’Américain avait plaidé la bonne foi sur la base de ses antécédents médicaux et un traitement suivi depuis l’enfance pour régler des troubles de l’attention. Il s’en sortira avec un an de suspension. En 2006, il se révélera de nouveau positif, à la testostérone cette fois. Ses huit années de suspension seront ramenées à quatre en appel.

Comment a-t-il été traité ?

Revenu en 2010, deux ans après l’émergence d’Usain Bolt, Justin Gatlin se voit d’abord refuser l’entrée des grands meetings européens et doit écumer les petites réunions. Sa force de caractère et des chronos toujours plus rapides le rendront incontournable. Mais sa collaboration avec le sulfureux Dennis Mitchell passe mal. Diabolisé, Gatlin endossera contre son gré ce rôle de bad boy l’opposant à Usain Bolt. Son taux d’impopularité étant proportionnel à la cote de sympathie de son rival.

Comment sa victoire est-elle perçue ?

La victoire de Gatlin, au moment où on l’attendait le moins, a glacé le public qui, de manière peu élégante, l’a conspué depuis le début de la compétition. Le microcosme de l’athlétisme, lui, voit resurgir le débat sur la suspension à vie des dopés pour éviter ce genre de scénario à l’avenir. "Nous avons essayé plusieurs fois de faire adopter cette mesure, mais nous avons chaque fois échoué", a rappelé Sebastian Coe. Et si cette fois…