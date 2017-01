Après quelques jours de stage du côté de Tenerife, les frères Borlée sont de retour en Belgique depuis ce mercredi. Mais c’est pour mieux repartir, dès lundi, pour l’Australie ! Une destination inédite pour la famille bruxelloise, qui établira ses quartiers au sud de Brisbane, sur la Gold Coast chère à l’ancienne championne olympique du 100m haies, Sally Pearson, qui mettra un staff à leur disposition.

"On s’est dit que c’était l’année idéale pour voir de nouvelles choses, un nouvel environnement dans un pays réputé pour la qualité de son offre sportive et on pense que cela peut nous faire du bien", souligne Kevin Borlée qui, à la différence de ses frères, a essentiellement travaillé, depuis la reprise, à résoudre le problème de talon qui a gâché la deuxième partie de sa saison en 2016. "Enfin, ça commence à aller ! dit-il. Cela n’a pas été facile de trouver l’origine du problème ni le bon réglage mais l’utilisation d’une semelle directionnelle repositionnant mon pied tout en relevant le talon me soulage. J’ai tout de suite senti la différence. Mais il faut voir comment ça évolue à long terme."

Cette semaine, la Fédération européenne a officialisé la participation à l’Euro en salle (du 3 au 5 mars) de la Belgique, tenante du titre, de même que celles de la Pologne, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Turquie et de la Serbie. Kevin Borlée ne devrait pas en être tandis que Jonathan accompagnera sans doute, dans un rôle de réserve. "Ma priorité va à un rétablissement complet afin de repartir pour quelques années", insiste Kevin qui, sauf excellentes sensations sur place, ne devrait pas se produire en compétition en Australie.

"J’espère, en revanche, que Jonathan, qui a réalisé un travail spécifique axé sur la vitesse, puisse disputer trois 200 m, et peut-être même un 100 m", explique Jacques Borlée, présent à Tenerife jusqu’à dimanche pour encadrer ses autres athlètes. "Quant à Dylan, il devait courir une fois et rentrera d’Australie dès le 16, avant de préparer l’ Euro en salle."