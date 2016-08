La revanche de Schippers à Letzigrund?

Athletisme

Les seize premiers vainqueurs de la Diamond Race seront connus ce jeudi soir, au Letzigrund, à l’issue du meeting Weltklasse de Zurich constituant la première des deux finales de la Diamond League. L’autre se tiendra à Bruxelles, le vendredi 9 septembre prochain, à l’occasion du Mémorial Van Damme.

Ce n’est pourtant pas l’une de ces épreuves où le suspense prévaut qui constituera le clou du spectacle proposé au public suisse, mais bien un 200 m féminin de haute tenue auquel prendront part les trois dernières championnes olympiques de la distance. Soit Veronica Campbel-Brown (titrée en 2004 et 2008), Allyson Felix (2012) et Elaine Thompson, la Jamaïcaine sacrée nouvelle reine du sprint mondial à Rio grâce à son doublé 100m-200m. Mais ce trio devra contenir Dafne Schippers, une championne du monde revancharde après avoir dû se contenter, au Brésil, d’un accessit sur 100m et de la médaille d’argent olympique sur 200m, et qui a remporté à Paris une victoire importante pour la confiance.

"Je suis heureuse de revenir à Zurich où j’ai remporté deux titres pour mes premiers Championnats en tant que sprinteuse, une compétition européenne dont je n’ai conservé que d’agréables souvenirs", a expliqué l’ex-heptathlonienne. "Depuis lors, j’ai remporté un titre mondial et une médaille d’argent olympique : si on m’avait dit cela il y a deux ans…"

Réunir quatre filles dont le record est inférieur aux 22 secondes : c’est, en tout cas, du jamais-vu depuis 20 ans ! Et cela en dit long sur le caractère prestigieux de la réunion de Zurich où cinq athlètes sont déjà assurés du gain de 40.000 $ à condition de disputer cette finale. Parmi eux, le perchiste français Renaud Lavillenie, reçu 7/7 depuis la création de cette Ligue de diamant en 2010.

Athlète féminine de cette fin de saison, la Bahreïnie Ruth Jebet (19 ans), médaillée d’or à Rio, et, depuis samedi, détentrice du record du monde du 3.000 m steeple (8:52.78), est annoncée à Zurich, où elle tentera de prendre Hyvin Kiyeng de vitesse pour s’emparer du diamant mis en jeu. À suivre enfin, la prestation de Kendra Harrison sur 100m haies, épreuve dont elle détient depuis peu le record du monde...