La famille est présente. Usain Bolt a toujours garder à l’esprit l’univers dont il vient. "He knows where he comes from" est une expression trop souvent galvaudée. La célébrité fait oublier le passé, la réalité. Mais pas chez Usain Bolt. Le héros de tout le peuple jamaïcain est un homme honnête qui n’oubliera jamais les galères du passé.

1. La vie sous sédatif

Trelawny. La paroisse située au nord de la Jamaïque est bien connue du monde de l’athlétisme. Sur ses 74.000 habitants, elle compte plus d’une dizaine de recordmen du monde. La rumeur dit que le miel de la région donne plus d’énergie à ses habitants. Une légende urbaine qui colle bien à son plus célèbre ressortissant : Usain Bolt.

(...)