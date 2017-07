Un chrono de 44.79 pour Kevin et de 45.09 pour Jonathan, ce vendredi, à Madrid

Le meeting World Challenge de Madrid, disputé ce vendredi soir par plus de trente degrés, a souri à Kevin et Jonathan Borlée : les jumeaux bruxellois se sont qualifiés sur 400m pour les Championnats du Monde de Londres. Avec des chronos très appréciables : 44.79 pour le premier, qui a remporté la série B dans laquelle ils étaient engagés avec le huitième chrono de sa carrière et le meilleur temps européen de la saison, et 45.09 pour le second qui repasse donc devant Robin Vanderbemden au ranking belge 2017. Un vrai soulagement alors que la deadline du 23 juillet approchait à grands pas ! Et des performances de bon augure également pour le relais 4x400m belge qui fera à nouveau partie de l'élite mondiale le mois prochain au stade olympique londonien...