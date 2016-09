Les frères Borlée attendent le Mémorial de pied ferme

Athletisme

Les sprinters bruxellois veulent conclure leur saison sur une note positive ce vendredi.

Ce vendredi soir, les trois frères Borlée disputeront simultanément le 400m qui clôt le programme du 40e Mémorial Van Damme. Une manière plus qu'agréable pour Kevin, Jonathan et Dylan, brillants quatrièmes de la finale du 4x400m aux Jeux Olympiques de Rio avec le concours de Julien Watrin (d'ailleurs présent dans la même course au stade Roi Baudouin), de terminer une saison plutôt compliquée où chacun a été confronté à une blessure. Le premier traîne d'ailleurs toujours son problème de surcharge au niveau du tendon d'Achille.

«Après une semaine sans courir, j'ai fait deux entraînements vendredi et samedi derniers, et je m'entraînerai à nouveau ce mardi », explique Kevin. «J'ai bon espoir de m'aligner vendredi mais j'avoue que si ce n'était pas le Mémorial, ma saison serait d'ores et déjà terminée. Je n'ai raté ce rendez-vous qu'à une seule reprise depuis 2008 et il me tient très à coeur. En plus, ce sera une édition spéciale en cette année olympique et le public n'en sera que plus enthousiaste.»

« Clairement, la période de repos sera la bienvenue, mais on va tout faire pour terminer la saison sur une bonne note », explique Jonathan Borlée, qui concède n'avoir jamais réussi à trouver son rythme de course cette année après avoir été touché aux ischio-jambiers en avril. « Cela fait dix ans qu'on s'entraîne non-stop pour les grands championnats et sans doute va-t-on varier davantage notre programme de courses en 2017, en étant moins focalisé sur la performance pure. Mais je vous assure que la motivation est toujours là : j'ai vraiment envie de repartir pour quatre nouvelles années ! En plus, on a montré avec le relais qu'on pouvait encore courir plus vite.»

Dylan Borlée est, lui aussi, resté sur sa faim en individuel après avoir mis de longues semaines à récupérer d'une blessure aux fascias. «Je regrette, bien entendu, de ne pas avoir couru davantage cette saison mais je sens que j'en ai encore sous le pied pour le Mémorial et, à cette occasion, pourquoi ne pas battre mon record (NdlR : 45.57)? Je ferai, en tout cas, le maximum pour être au combat...»

À noter qu'Olivia Borlée a, elle, mis un terme à sa saison ce dimanche, indiquant au passage qu'elle allait poursuivre sa carrière en 2017.