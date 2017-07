Anne Zagré a remporté le 100m haies très attendu du meeting international d'athlétisme de Liège, mercredi soir. Elle a réalisé le temps de 13.00 secondes. Elle a devancé la championne olympique de l'heptathlon Nafissatou Thiam. Avec son temps de 13.55, réussi sur sa piste d'entraînement, la reine de Rio a approché son record personnel de 2/10e de seconde (13.34 le 27 mai 2017 à Götzis) et signé son 2e meilleur temps absolu. Eline Berings a pris la 4e place à 13.42.

"Je n'ai pas l'habitude de me mesurer à des spécialistes des haies, mais je voulais juste garder mon rythme", a confié la Namuroise.

"Je ne me sens pas mal, mis pas non plus spécialement bien. Il y a encore deux semaines avant Londres, mais je n'y pense pas. Je ne ressens aucune pression."

Thiam participera à l'épreuve du saut en hauteur à Heusden, samedi. "Je dispute durant cette période des épreuves qui demandent de la résistance. Lancer le javelot ou le poids est identique à l'entraînement ou en compétition. J'ai un peu modifié ma technique en hauteur, donc je suis curieuse de voir ce que cela va donner samedi."

Malgré qu'elle ne soit pas descendue sous les 13.00 secondes, Anne Zagré était satisfaite d'avoir approché son meilleur chrono de l'année (12.96). "Je voulais aller plus vite, mais mes chronos vont de nouveau dans la bonne direction. La grande accélération n'était pas encore présente aujourd'hui. J'espère aller encore plus vite à Heusden."

Jonathan Borlée meilleur Belge sur 300m en 32.20

Jonathan Borlée a pris la 2e place du 300m mercredi soir au meeting international d'athlétisme de Liège. Il a réalsié le temps de 32.20 sur la piste de Naimette-Xhovémont derrière les 31.92 du Trinidadien Lalonde Gordon. Kevin et Dylan Borlée ont profité de la course pour battre leur record personnel.

Kevin Borlée, champion de Belgique du 400m, a fini 3e en 32.22, améliorant de 54/100es son "personal best" (32.76). Dylan Borlée a pris la 4e place en 32.51 (a.r. 33.33). Julien Watrin a franchi la ligne en 6e position dans le temps de 32.72. Ces deux derniers vont tenter, samedi à Heusden, de réaliser les 45.33 nécessaires sur 400m pour disputer l'épreuve individuelle aux Mondiaux de Londres (4-13 août). "Il faisait 40°C lors du stage en France, j'ai été un peu déshydraté et de là mes douleurs aux ischios" a expliqué Jonathan. "Ce n'était pas facile aujourd'hui" a expliqué le détenteur du record de Belgique de la distance en 31.87. "Je me sens de plus en plus fort", a reconnu Kevin, auteur du meilleur chrono européen sur le tour de piste cette saison à Madrid (44.79). "Réussir les minima à Madrid a été un grand soulagement." Dylan Borlée, dont le meilleur chrono sur 400m cette année est 46.10 est aussi encouragé par son chrono sur 300m. "Si je ne pensais pas à la qualification, je ne courrais pas à Heusden. Un record sur 300m est toujours une bonne chose. La dernière fois que je l'avais amélioré, j'avais ensuite aussi établi mon record sur 400 m (45.57 en 2015)."

Thomas Van der Plaetsen manque sa barre initiale à 5m20 à la perche

Le nouveau champion d'Europe espoirs (U23) de saut à la perche, Ben Broeders, et le champion d'Europe de décathlon, Thomas Van der Plaetsen ne sont pas parvenus à franchir leur barre initiale de 5m20, mercredi au meeting international d'athlétisme de Liège.

Van der Plaetsen s'est légèrement blessé à l'échauffement. Il s'agit, après son mollet qui lui a donné des soucis, d'un nouveau contre-temps à deux semaines du décathlon des Mondiaux de Londres.

Van der Plaetsen a brisé de manière spectaculaire sa perche. "J'ai reçu un morceau dans le dos. Il a frappé mes nerfs, et ensuite je n'avais plus d'énergie. Je pensais que l'adrénaline de la compétition m'aiderait. Cela ne fut pas le cas", a confié le 8e du décathlon des JO de Rio.

"Je ne suis actuellement pas à mon meilleur niveau. C'est évident. Il faut voir comment certaines épreuves vont se dérouler quand je me serai reposé. Mon 2e jour à Londres peut, selon moi, être meilleur que jamais. Donc, je pense que je vaux certainement 8.000 points."

Son record personnel se situe à 8.332 points depuis les Jeux de Rio en 2016.

Samedi, Van der Plaetsen disputera le saut en longueur à Heusden. "Difficile de dire ce que je vaux. J'espère dépasser les 7m40 et pouvoir atteindre les 7m50 à Londres."