Memorial Van Damme: quels athlètes belges seront-ils honorés ?

Athletisme

Les athlètes belges diplômés des jeux Olympiques 2016 ont été honorés pour leur top 8 à Rio et le montant des primes qui leur ont été octroyées par le Fond Henri Baillet Latour, a été révélé vendredi au siège du COIB, le Comité Olympique et Interfédéral Belge, juste avant la 40e édition du Memorial Van Damme.

Alain De Waele, secrétaire-général du Fonds Baillet Latour a procédé à la remise des primes. Le fonds a financé les primes pour les 44 athlètes récompensés et les entraîneurs, soit un total de 406.500 euros, plus 71.250 euros pour les coaches à l'issue de la campagne brésilienne.

Une prime spéciale, c'est une première, de 25.000 euros, a été décernée à Eddy De Smedt, chef de mission pour le COIB à Rio.

La Belgique a ramené 6 médailles du Brésil et décroché 19 fois une place dans le top 8.

Nafissatou Thiam (heptathlon) et Greg Van Avermaet (course sur route en cyclisme) avaient remporté la médaille d'or. Pieter Timmers (100m nage libre) et les Red Lions (hockey messieurs) s'étaient couverts d'argent. Jolien D'hoore (omnium en cyclisme sur piste) et Dirk Van Tichelt (judo en -73kg) étaient monté sur la 3e marche du podium.

Pour les sports individuels, une médaille d'or rapporte 50.000 euros (bruts), une en argent 30.000 euros et une médaille de bronze 20.000 euros. Une 4e place vaut 10.000 euros, tandis qu'une prime de 5.000 euros est octroyée pour un classement (en individuel) de la 5e à la 8e place. Pour les sports collectifs, la prime par joueur est de 7.500 euros pour les 19 membres de l'équipe de hockey, médaillée d'argent.

Les athlètes ayant terminé 4e sont Evi Van Acker (voile), Thomas Pieters (golf), Hannes Obreno (aviron) et le relais 4X400m en athlétisme.

Les Belgian Tornados (Kevin, Jonathan, Dylan, Julien Watrin, Robin Vanderbemden, Antoine Gillet) ont reçu chacun 2.500 euros.

Pour les places 5 à 8, Raheleh Asemani (taekwondo) et Jaouad Achab (taekwondo) ont terminé 5e. Elke Vanhoof (BMX), Marten Van Riel (triathlon) et le relais 4X100m messieurs en natation ont pris la 6e place; Thomas Van der Plaetsen (décathlon), Dennis Goossens (gymnastique, anneaux), Louis Croenen (200m papillon) et le relais 4X200m messieurs en natation, la 8e.

Le relais en natation a reçu à chaque fois 1.400 euros pour chacun des membres en 4X100m (Pieter Timmers, Jasper Aerents, Dieter Dekoninck, Glenn Surgeloose et Emmanuel Vanluchene) et 4X200m libre (Pieter Timmers, Louis Croenen, Dieter Dekoninck, Glenn Surgeloose et Emmanuel Vanluchene).

Si la version papier des diplômes n'était pas encore arrivée au COIB vendredi, les athlètes présents ont été honorés. Parmi les médaillés, seuls Jolien D'hoore et des joueurs des Red Lions étaient présents. Nafi Thiam était déjà dans le stade pour sa compétition. Dirk Van Tichelt était excusé de même que Pieter Timmers, en voyage de noce, et Greg Van Avermaert en compétition au Canada.

Après les Jeux de Londres en 2012, c'était un montant total de 159.000 euros, réparti sur 43 athlètes classés parmi les huit premiers de leur discipline, qui avait été versé. Les Belges avaient ramené trois médailles des Jeux de Londres: une en argent (Lionel Cox au tir) et deux en bronze (Charline Van Snick en judo et Evi Van Acker en voile).

Une prime en tant que médaillée d'or olympique a aussi été remise au relais 4X100m féminin (avec Kim Gevaert, Hanna Mariën, Elodie Ouedraogo, Olivia Borlée, et les réservistes Elisabeth Davin et Frauke Penen) pour leur titre aux jeux de Pékin 2008, avant de recevoir officiellement leur nouvelle médaille lors du Memorial Van Damme.

Compte tenu qu'en 2008, chaque athlète avait déjà reçu un montant de 7.500 euros, une somme complémentaire de 5.000 euros par athlète a été remise en supplément. Le coach Rudi Diels a également reçu une somme complémentaire de 5.000 euros ce qui porte sa prime à 12.500 euros.





Alain De Waele content d'avoir eu à dépasser le budget des primes

Alain De Waele, secrétaire-général du Fonds Baillet Latour, a été très heureux d'avoir du dépasser le budget prévu pour les primes octroyées aux athlètes du top 8 des jeux de Rio. Le Fonds Baillet Latour vers en effet les primes négociées par le COIB, le Comité Olympique et Interfédéral belge, et ce depuis 2008.

"Nous sommes très heureux de récompenser les athlètes et c'est même avec joie que nous avons vu le budget prévu être dépassé", a-t-il confié vendredi lors de la cérémonie officielle au siège du COIB, juste avant le Memorial Van Damme. Par rapport à Londres, c'est plus du double de primes qui vont être versées: de 159.000 euros en 2012 (pour 43 athlètes) à 406.500 euros (pour 44 athlètes, 477.750 en tenant compte de la prime versée aux coaches).

Philippe Vander Putten, le CEO du COIB, a lancé un "Obrigado" global pour l'ensemble des athlètes, des entraineurs, de l'équipe du Comité Olympique et Interfédéral belge, pour avoir permis à la Belgique de ramener 6 médailles, deux en or, deux en argent et deux en bronze, du Brésil.

Alain De Waele a tenu à remercier aussi spécialement Eddy De Smedt. Très ému, le chef de mission de la délégation belge à Rio et responsable depuis de très nombreuses années du sport de haut niveau au COIB, a reçu une prime exceptionnelle de 25.000 euros.