Usain Bolt s'est qualifié sans soucis pour les demi-finales du 100 m des Championnats du monde d'athlétisme à Londres, pour sa dernière compétition, en bouclant la ligne droite en 10 sec 07 (+0,3 m/s).

Le meilleur temps des séries est revenu à un autre Jamaïcain, Julian Forte, seul à descendre sous les 10 secondes (9.99, 0,0 m/s). L'Américain Justin Gatlin, l'un des principaux rivaux de Bolt pour la couronne mondiale, a également remporté sa série, en 10 sec 05.

Le Français Jimmy Vicaut, le co-recordman d'Europe de la distance et 3e de la série de Bolt, passe aussi en demi-finales en 10 sec 15, un soulagement après un mois et demi d'absence pour blessures.

Le Britannique Mo Farah titré pour la troisième fois de rang sur 10.000m

Le Britannique Mo Farah a remporté le premier titre mis en jeu aux Mondiaux d'athlétisme de Londres, le 10.000m, vendredi. Porté par un public londonien acquis à sa cause, Farah, 34 ans, s'est imposé en 26:49.51. Il a devancé l'Ougandais Joshua Kiprui Cheptegei (26:49.94) et le Kenyan Paul Kipngetich Tanui (26:50.60).

C'est le troisième titre mondial consécutif de Farah, également double champion olympique de la distance.

Farah est aussi triple champion du monde en titre et double champion olympique du 5.000m. Il vise dans la capitale britannique un troisième doublé 5.000/10.000m.





La perchiste américaine Jennifer Suhr ne passe pas les qualifications

La perchiste américaine Jennifer Suhr, détentrice du record du monde en salle avec 5,03 mètres, a été éliminée dès les qualifications aux Mondiaux-2017 à Londres, ne franchissant aucune barre, vendredi.

Suhr, championne olympique de la discipline à Londres en 2012 et vice-championne olympique à Pékin en 2008, a commencé son concours de qualifications à 4,55 m mais a échoué à trois reprises à passer la barre alors que la hauteur de qualification était fixée à 4,60 m.

Favorite du concours, la Grecque Ekaterini Stefanidi n'a eu besoin que d'une seul saut à 4,60 m, pour assurer sa place en finale.





Le relais américain féminin reçoit la médaille d'or des Mondiaux 2013

Les filles du relais 4x400 américain ont reçu la médaille d'or des championnats du monde d'athlétisme 2013 de Moscou, ce vendredi à Londres. Le quatuor américain s'était classé deuxième à l'époque derrière la Russie qui a ensuite été déchue de son titre pour dopage.

Jessica Beard, Natasha Hastings, Ashley Spencer et Francena McCorory ont donc dû attendre quatre ans avant de se mettre cette médaille d'or au cou. Cette cérémonie des médailles a également vu les Britanniques et les Françaises recevoir l'argent et le bronze.

La fédération internationale d'athlétisme (IAAF) veut ainsi honorer les athlètes qui avaient obtenu leur résultat honnêtement. Douze autres cérémonies de remise des médailles seront organisés durant ces championnats du monde. "C'est bien de donner une récompense a posteriori à ces athlètes pour leur prestation. Je ne vois pas de meilleure manière que de le faire devant le public enthousiaste d'un grand championnat", a réagi le président de l'IAAF Sébastian Coe.