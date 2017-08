La Namuroise a réalisé le deuxième meilleur saut de sa carrière dans l'épreuve de la longueur, en bondissant à 6m57. Ce saut lui offre 1030 points supplémentaires, et porte à 5044 son total après cinq épreuves. Avec ce saut, elle échoue à un centimètre de son record personnel, établi lors de son parcours à Rio l'année dernière.

Deuxième du concours à la longueur, la Britannique Britannique Katarina Johnson-Thompson, avec 6m56 (1027 points).

Caroline Schäfer, l'ancienne leader du classement de l'épreuve, n'a pu faire que 6m20. L'Allemande, deuxième du concours, compte désormais 96 points de retard sur notre compatriote. Troisième, la Britannique Katarina Johnson-Thompson pointe à près de 200 unités.

Dans les précédentes épreuves, samedi, Thiam a franchi 1m95 à la hauteur et a lancé le poids à 15m17. Après une onzième place sur 100 m haies (13.54) et une quatorzième sur 200 m (24.57), la Namuroise avait clôturé la première journée à la deuxième place derrière Carolin Schäfer. Comme à la longueur, l'athlète allemande n'a engrangé que 912 points, Thiam a repris la première place avec 5.044 points, soit 96 de plus que Schäfer.

A ce stade, ce total est supérieur de 26 points à celui atteint aux Jeux de Rio l'année dernière, mais il est 39 points inférieur à celui de son record personnel. Thiam est donc de nouveau bien placée pour la victoire, certainement avec le javelot, la prochaine discipline au programme. Ensuite, elle devra limiter les dégâts sur le 800 m pour offrir à la Belgique sa première médaille d'or aux Mondiaux.

Avec un saut à 6m15, Hanne Maudens a terminé 12e et a empoché 896 points. Elle occupe la 26e place au classement avec 4.246 points.

Le dimanche 6 août 2017 peut devenir une nouvelle date mémorable dans l'histoire de l'athlétisme et du sport belge.

Nafissatou Thiam peut aux environs de 21h42 (belges) et quelques secondes devenir la première championne du monde belge d'athlétisme. Elle bouclera à ce moment la 7e et dernière épreuve (le 800 m) de son heptathlon. Sacrée à 21 ans championne olympique de la discipline le 13 août 2016, la Namuroise réaliserait par la même un doublé que seuls les tout grands de l'athlétisme réalisent.

"Nafi" deviendrait ainsi la meilleure athlète féminine belge de l'histoire à moins de 23 ans ! Ce ne sera pas le fruit d'un concours heureux de circonstances car elle aura dû aligner les performances dans le 100 m haies, le saut en hauteur, le lancer du poids et le 200 m, samedi. Elle occupe la 2e place du classement après cette première journée à 22 points de l'Allemande Carolin Schäfer.

Dimanche, elle disputera encore le saut en longueur (11h00), le lancer du javelot (12h45 et/ou 14h00) et au final le 800 m (21h40).

La jeune Hanne Maudens dispute à 20 ans ses premiers Mondiaux. Elle a la chance de côtoyer Thiam dans l'heptathlon avec des ambitions naturellement plus modestes.

La journée dominicale des Belges sera chargée. Arnaud Art sera engagé dès 11h40 dans les longues qualifications du saut à la perche tandis qu'à 11h55 Abdelhadi El Hachimi s'élancera depuis le Tower Bridge pour un marathon tracé au coeur historique de Londres au milieu d'une foule attendue très nombreuse.

En soirée, ce sont Kevin et Jonathan Borlée disputeront les demi-finales du 400 m (20h40). Il leur faudra sortir des performances exceptionnelles pour figurer parmi les huit qualifiés pour la finale de mardi.

Ce sera ensuite l'attente du 800 m de l'heptathlon... et celle peut-être d'un podium aux airs de La Brabançonne (22h53).

Arnaud Art en finale de la perche

Arnaud Art, 24 ans, s'est qualifié pour la finale du saut à la perche aux Mondiaux d'athlétisme dimanche à Londres.

Pour espérer disputer la finale, il fallait soit franchir une barre à 5m75, soit terminer parmi les douze premiers.

Etant donné le niveau de la concurrence, la qualifiation passait par la seconde option pour le Hannutois.

Notre compatriote a passé 5m30, 5m45 et 5m60 au premier essai avant d'échouer à 5m70, hauteur que huit athlètes (Kendricks, Barber, Wojciechowski, Lisek, Lavillenie, Axel Chapelle, Duplantis et Holzdeppe) ont franchie.

Art, qui a terminé neuvième, prendra part à la finale mardi soir (20h35). Xue, Marschall et Yao sont les trois autres qualifiés.

Art a établi le record de Belgique (5m71) le 27 juillet à Leverkusen, en Allemagne.

Il n'avait pas franchi les qualifications il y a deux ans aux Mondiaux de Pékin.