En début d’année, Peter Genyn avait déclaré tout miser sur une compétition : le Championnat du Monde d’athlétisme handisport de Londres.

Et le Belge est passé tout près de reconduire son titre de 2015. Parti plus vite que la concurrence, il s’est fait rattraper dans la dernière ligne droite pour finir en 1m21,63s et prendre l’argent.

Il ne reconduira pas son magnifique doublé mais tentera d’aller chercher l’or sur 100 mètres vendredi soir.

L’Anversois est le fer de lance des athlètes paralympiques belges. Depuis deux ans, il est l’un des rois du sprint dans sa catégorie. En témoigne un nouveau record du monde sur 200 mètres (future discipline aux Paralympiques de Tokyo 2020) acté il y a quelques semaines.

Depuis quelques années, Peter Genyn collectionne les médailles et affectionne plus particulièrement les doublés.

En plus de celui de Doha en 2015 et des Championnats d’Europe en 2016, il s’est adjugé l’or sur les mêmes disciplines aux Jeux Paralympiques de Rio. De quoi marquer le coup. Le patron, c’est lui et personne d’autre.

Rien ne lui prédisait pourtant un tel avenir. "Chez nous, devenir un sportif de haut niveau prend plus de temps qu’ailleurs", lance-t-il du haut de ses 40 piges. "Il faut d’abord se casser le cou puis suivre toute la rééducation. (rires)"

Ultra-sportif dans ses jeunes années, Genyn s’adonne à l’escalade au mountain-bike. Jusqu’à ce qu’un plongeon dans un étang trop peu profond lui coûte sa mobilité. Il a alors 16 ans.

Son cou est brisé et ses membres, du torse aux orteils, ne répondent plus. Seuls ses bras fonctionnent encore correctement au prix de longues séances de rééducation.

Durant ses mois passés chez le kiné, il se prend d’affection pour le rugby en chaise roulante dont l’équipe nationale s’entraîne devant ses yeux lors de son travail de rééducation.

Sa large carrure et son fort tempérament lui permettent d’intégrer l’équipe. Champion d’Europe de ce que beaucoup surnomment le murderball pour son côté dangereux, Genyn prend part à deux éditions des Jeux Paralympiques : à Athènes (2004) et à Londres (2012).

Il se fracture la jambe suite à une chute fin 2013 et doit arrêter le rugby. Considéré comme l’un des plus rapides de son sport, il se tourne vers l’athlétisme. Avec succès.