Jackie Joyner-Kersee, la détentrice du record du monde de l'heptathlon, s'avoue admirative devant la progression de Nafi Thiam

L'Américaine Jackie Joyner-Kersee, détentrice du record du monde de l'heptathlon (7.291 points) depuis 1988, tient Nafi Thiam (7.013 pts cette saison) en très haute considération. C'est ce qu'il ressort de l'entretien accordé à nos confrères du « Nieuwsblad » ce samedi.

« Jusqu'à présent, je n'ai vu que trois athlètes très spéciales dans mon épreuve : Caroline Klüft, Katharina Johnson-Thompson et Nafi. Et votre compatriote possède actuellement un avantage : elle sait ce qu'il en coûte pour franchir le cap des 7.000 points. Nafi, qui a une belle marge de progression devant elle, va encore s'améliorer si elle arrive à repousser la pression qui va inévitablement s'installer sur ses épaules.»

Et donc, peut-être, mettre à mal ce fameux record du monde de l'heptathlon. « Je pense que Nafi a raison quand elle dit qu'elle ne doit pas se concentrer sur le record pour espérer le battre un jour », poursuit la triple championne olympique. « Si elle se focalise sur des records personnels dans chaque épreuve, son niveau général s'améliorera et, qui sait, elle sera peut-être en mesure de le faire. Moi non plus, je n'abordais pas l'heptathlon en ayant en tête l'idée de battre le record, je voulais juste gagner. Il faut considérer les sept épreuves indépendamment, puis on se retrouve éventuellement en position de faire un excellent total. C'est alors qu'on peut commencer à calculer...»

Perdre son record du monde serait assurément étrange pour l'Américaine. « J'ai l'impression d'être mariée avec ce record ! » lance-t-elle. « Si je devais le perdre, ce serait comme si cette union venait à son terme. D'un autre côté, je souhaiterais presque qu'une autre femme s'en approche, ou arrive à le battre. Ce serait, certainement, une athlète très spéciale. »

Et Nafi Thiam en est assurément une !