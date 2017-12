Cristiano Ronaldo, le fer de lance du Real Madrid, a été élu Sportif européen de l'année par les agences de presse européennes sur base d'un referendum organisé pour la 60e fois par l'agence de presse polonaise PAP auprès de 26 de ses consœurs européennes.

Déjà sacré l'an dernier, le footballeur portugais, vainqueur de la Ligue des Champions avec les Madrilènes, a obtenu 159 points et devant le champion du monde de Formule 1, le Britannique Lewis Hamilton (143 points). Le Suisse Roger Federer occupe la 3e place.

Côté féminin, la nageuse suédoise Sarah Sjöström est 5e et première dame avec 75 points. Nafissatou Thiam, championne du monde de l'heptathlon et athlète mondiale de l'année à l'IAAF, est classé 25e, première Belge, avec 11 points. Elle est 9e chez les dames.

Le référendum, 60e du nom, est organisé par l'agence de presse polonaise PAP, en collaboration avec 26 autres agences de presse sportive européennes, dont l'Agence BELGA: AFP (Fra), AGERPRES (Rou), ANP (P-B), APA (Aut), ATA (Alb), BELGA (BEL), BELTA (Blr), BTA (Bul), CTK (Tch), DPA (All), EFE (Esp), ELTA (Lit), FENA (B-H), HINA (Cro), LETA (Let), LUSA (Por), MOLDPRES (Mol), MTI (Hon), SDA-ATS (Sui), SHGSK (Kos), SID (All), SITA (Svq), STA (Svn), TANJUG (Ser), TASS (Rus), UKRINFORM (Ukr).

- Classement 2017 :

1. Cristiano Ronaldo (Por/football) 159 pts

2. Lewis Hamilton (G-B/ utomobilisme/F1) 143

3. Roger Federer (Sui/tennis) 124

4. Rafael Nadal (Esp/tennis) 113

5. Sarah Sjoestroem (Suè/natation) 75

6. Marcel Hirscher (Aut/ski alpin) 68

7. Laura Dahlmeier (All/biathlon) 51

. Mo Farah (G-B/athlétisme) 51

9. Chris Froome (G-B/cyclisme) 50

10. Ekaterini Stefanidi (Grè/athlétisme) 41

11. Katinka Hosszu (Hon/natation) 34

12. Goran Dragic (Sln/basket) 32

13. Simona Halep (Rou/tennis) 31

14. Martin Fourcade (Fra/biathlon) 29

. Maria Lasickiene (Rus/athletisme) 29

16. Stefan Kraft (Aut/ski nordique) 27

17. Teddy Riner (Fra/judo) 26

18. Marit Bjoergen (Nor/ski nordique) 23

19. Peter Sagan (Svq/cyclisme) 22

20. Anthony Yoshua (G-B/boxe) 19

. Johannes Vetter (All/athlétisme) 19

...

25. Nafissatou Thiam (BEL/athlétisme) 11

62. Greg Van Avermaet (BEL/cyclisme) 1