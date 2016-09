Nafi Thiam: "Dans la rue, on me demande plus d'autographes et de photos" (VIDEO)

Athletisme

Vingt jours après son titre de championne olympique de l’heptathlon, Nafi Thiam n’est toujours pas "redescendue". Elle a repassé le film de ses deux jours de grâce du mois d’août où elle a battu cinq de ses records personnels pour pulvériser les scores avec un total de 6810 points. "Tout fut presque parfait, souffle-t-elle avec un tout aussi large sourire que lors de son selfie avec Usain Bolt. En heptathlon, on ne peut pas se rater sur une épreuve. Il faut toujours limiter la casse. Je ne réalise pas que Rio, c’est fini. J’ai bossé 4 ans pour vivre ces Jeux olympiques. Tout est passé si vite. Je suis contente et fière de toutes mes épreuves. La plus belle ? Le javelot car je souffrais du coude avant les Jeux. J’ai dû être forte psychologiquement avant de m’envoler pour le Brésil."

Un bon feeling

Lorsque son réveil a sonné le 13 août à 5 heures du matin, elle avait un bon feeling. "Je ne me sentais pas du tout fatiguée. Durant cette première journée, j’avais une énergie incroyable." La situation se corsait un peu par la suite. "Quand vous allez dormir à 1 heure du matin, le réveil à l’aube est toujours plus difficile. Je me sentais fatiguée, mais je me rassurais en me répétant que mes adversaires, aussi, étaient moins en forme."

Au bout d’un effort de deux jours, elle a résisté jusqu’à la dernière foulée de son 800 mètres pour s’emparer de la plus belle des récompenses. A ce moment, elle ne réalisait pas encore qu’elle vivait le premier jour de sa nouvelle vie. "Je suis heu-reuse !, criait la Namuroise qui a glissé sa médaille d’or dans une boîte de son appartement. Dans la rue, on me demande plus d’autographes et de photos." Elle s’y plie de bon coeur car elle ne se prend pas la tête. Cette notoriété ne la dévie pas d’un iota de ses valeurs. "Je ne veux pas que ma vie change. Je ne compte pas changer." Autour d’elle, tout bouge à mille à l’heure. "Je suis fort demandée. Tout est si neuf que je ne réalise pas encore."

