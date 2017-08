Nafi Thiam aura tout juste bouclé son 200 m, samedi, lorsque les sprinters du 100 débarqueront dans le stade olympique.

Va-t-elle en profiter pour voir la dernière course individuelle d’Usain Bolt ? "Je l’espère ! Parce que c’est quand même quelque chose à ne pas rater." L’heptathlonienne n’envie pas pour autant son statut de légende. "Ce n’est pas pour ça que je fais de l’athlétisme. Être sous les projecteurs, ce n’est pas forcément un endroit où je me sens à l’aise. Ce qui m’intéresse, c’est ce qui se passe sur la piste, repousser mes limites. J’ai vraiment envie de savoir jusqu’où je suis capable d’aller dans l’heptathlon. Et si on s’impose tous les deux ? Moi, je serai imbattable depuis trois heptas , et lui depuis dix ans. Je ne pense pas qu’on puisse comparer", sourit Nafi.