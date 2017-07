La dernière grande compétition de qualification belge pour les championnats du monde de Londres, ce samedi 22 juillet à Heusden, n’aura donc profité directement qu’au seul Soufiane Bouchikhi, auteur d’un nouveau record personnel sur 5.000 m (13:22.18) et sous la pluie. C’est du côté de Cologne qu’Arnaud Art a, quant à lui, signé la belle performance du week-end en égalant le record de Belgique du saut à la perche (5,70 m).

Les deux hommes ont, dès lors, été logiquement repris sur la liste de quinze noms établie ce lundi après-midi par la commission de sélection de la Fédération Royale Belge, une sélection qui tient compte du forfait du marathonien Koen Naert. On y retrouve en tête de liste Nafi Thiam, championne olympique de l’heptathlon qui sera en course pour un deuxième sacre planétaire consécutif, le week-end des 5 et 6 août, dans les épreuves combinées. Et, comme à Rio l’été dernier, la Namuroise est inscrite également au saut en hauteur (qualifications le jeudi 10 et finale éventuelle le samedi 12), autre épreuve où elle a réussi les critères.

L’autre grande de la délégation sera Philip Milanov, vice-champion du monde (2015) et d’Europe (2016) du lancer du disque. À Pékin, il y a deux ans, le Brugeois avait effectué sa grande percée sur la scène internationale et, après des Jeux plutôt ratés, son début de saison prometteur laisse penser qu’il est capable d’un nouvel exploit au stade olympique de Londres. Enfin, les Belgian Tornados seront bel et bien au nombre de six, suite aux qualifications individuelles de Kevin et Jonathan Borlée sur 400 m. L’équipe de relais 4 x 400 m se déplacera avec ses deux fers de lance, leur frère cadet Dylan, Robin Vanderbemden et Julien Watrin, mais également le jeune Jonathan Sacoor, qui a décroché la médaille de bronze à l’Euro juniors de Grossetto.

Anne Zagré (100 m haies), Ismaël Debjani (1.500 m), Ba-shir Abdi (5.000 m), Thomas Van der Plaetsen (décathlon) et Abdelhadi El Hachimi (marathon) complètent la sélection. Qui pourrait compter l’un ou l’autre nouveau membre (on pense à Eline Berings sur les haies et à Hanne Maudens à l’heptathlon) si la Fédération internationale n’atteint pas ses quotas de participation dans certaines épreuves ? La LRBA pourrait procéder à ces deux repêchages de dernière minute d’ici à jeudi...