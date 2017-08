Sa coquetterie capillaire (un reflet argenté sur les tresses) n’augure en rien, l’espère-t-on, de son résultat ce dimanche soir. Car c’est bien sur la plus haute marche du podium, comme à Rio, que l’on souhaiterait voir se hisser Nafi Thiam à l’issue de l’heptathlon. Consciente des attentes du grand public après douze mois inoubliables (titre olympique, titre européen en salle et victoire à Götzis avec un total historique de 7.013 points), la Namuroise, en tête du ranking mondial, ne change rien à sa philosophie : "Je ferai du mieux possible".

Nafi, est-ce difficile d’arriver ici à Londres avec cette étiquette de favorite ?

"Difficile, non. On attendait déjà beaucoup de moi avant, je m’y fais. J’essaie simplement de ne pas faire trop attention. Pour moi, cela ne change rien parce que une fois sur la piste, le statut de n°1 ne veut plus rien dire. Je ne vais pas recevoir des secondes en moins dans les sprints ou des centimètres en plus à la hauteur parce que je suis championne olympique. Au départ d’un heptathlon, on repart toutes à zéro. Et si je sais que j’ai la capacité de repartir avec l’or, je n’en fais pas pour autant une obsession. Parce que je ne suis pas la seule à avoir ce potentiel. Je défendrai mes chances du mieux possible mais cela dépend toujours des conditions, de la façon dont la compétition va se dérouler. Je peux faire de bonnes performances et ne pas repartir avec l’or et je peux être pas terrible et prendre l’or."

Que craignez-vous le plus ? Un off-day ?

"Un championnat, c’est la compétition la plus importante de l’année, un rendez-vous pour lequel on a travaillé toute la saison et où il faut répondre présent. Il y a toujours une possibilité que ça ailler moins bien, une erreur est vite arrivée. On peut tomber, trébucher ou rater une épreuve. En hepta , tu as tellement d’occasion de te louper ! C’est ma hantise avant chaque championnat, mais c’est pour tout le monde pareil. J’espère que ça n’arrivera pas ici. Mais si un bon hepta ne dépendait que de la bonne volonté et de l’envie des athlètes, cela se passerait bien pour tout le monde tout le temps. Mais des fois, ça rate. C’est valable pour moi aussi."

Comment faite-vous abstraction de cette pression ?

"Ce n’est pas évident : tout le monde attend de moi que je gagne mais ce n’est pas aussi simple pour moi. Je serai peut-être la déception de l’année. Et si je prends une médaille autre que l’or, c’est quand même une médaille aux Championnats du Monde, certains en rêvent ! Alors, imaginer décevoir tout le monde parce que tu n’as pas l’or, c’est dur. Tout ça engendre un peu de stress. Pourtant, je sais - et les gens qui connaissent bien l’athlé aussi - que je ne vais pas réussir à gagner les doigts dans le nez. Le succès n’est pas une ligne droite vers le sommet qui ne s’arrête jamais, il y a des hauts et des bas. Je suis consciente de tout ça. Mais je ne peux pas empêcher les gens de parler. Et si ça arrive, c’est aussi grâce à mes bonnes performances. Ce qui doit arriver, arrivera. Voilà. J’espère prendre un bon départ parce que, mentalement, dans une épreuve aussi longue et difficile, c’est important."

Pas de hauteur en cas d’heptathlon raté

Qualifiée également au saut en hauteur, "Nafi" Thiam a fait part, ce mercredi matin, de sa volonté d’être désinscrite des listes d’engagement. Elle s’en explique : "En fait, je n’ai jamais eu l’intention d’y participer. La surprise aurait été que j’y prenne part. Je me suis posé la question : ‘si je rate mon hepta, est-ce que la hauteur va me consoler ? Est-ce que je vais retrouver la motivation ?’ Et la réponse était non. Du coup, cela n’avait plus d’intérêt." Clairement, dans son esprit, l’heptathlon prime sur le reste. "Je me concentre toute l’année là-dessus et, même si c’est amusant de faire de la hauteur de temps en temps pour me préparer, je ne vois pas cette épreuve avec les mêmes yeux. Les épreuves combinées, pour moi, c’est de l’ordre de l’affectif. C’est ma passion, je suis une vraie heptathlonienne. C’est vrai que je suis bonne à la hauteur et pourquoi pas, si je la travaille, la faire sérieusement un jour. Mais, dans l’immédiat, je n’ai pas envie de mettre du temps et de l’énergie ailleurs que dans l’ hep ta ."