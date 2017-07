Paris et Los Angeles, dont les délégations ont été accueillies ce lundi après-midi au musée olympique de Lausanne, avant d’être reçues à dîner en soirée, sont entrées dans la dernière ligne droite dans la course à l’attribution des Jeux Olympiques 2024. Les deux villes candidates passeront, à huis clos, un examen oral particulièrement important, ce mardi matin, devant les membres du Comité Olympique International réunis en session extraordinaire. Une présentation de 45 minutes (suivie d’une demi-heure de questions-réponses) qui débutera à 9 h précises pour les Américains, à la tête desquels on retrouve le maire de L.A. Eric Garcetti, et à 10 h 30 pour les Français, emmenés par… Emmanuel Macron.

"Nous voulons convaincre les membres du CIO que Paris est la ville idéale pour accueillir les Jeux", a martelé la maire de Paris, Anne Hidalgo. "Nous sommes très confiants."

L’oral de ce mardi matin revêt toutefois moins d’intérêt depuis que l’on sait que le CIO devrait, selon toute vraisemblance, entériner (à partir de 14 h) le principe d’un double vote attribuant l’organisation des JO 2028 au perdant de l’élection de 2024 le 13 septembre prochain. Une solution défendue par le président du CIO Thomas Bach depuis plusieurs mois, afin de ne pas risquer d’anéantir l’une de ces "deux excellentes candidatures".

Et s’il se murmure que Paris, qui accepterait difficilement un affront après l’échec de sa candidature pour 2012, part avec une longueur d’avance sur sa rivale (les JO de 2024 seraient alors ceux du centenaire après ceux de 1924 organisés dans la Ville Lumière), Los Angeles trouverait, de son côté, des avantages (financiers notamment, en vertu de la renégociation de contrats de sponsoring) à accueillir l’édition 2028. Dès lors, on ne voit pas ce qui pourrait empêcher ce scénario de prendre corps…