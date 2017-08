Scénario catastrophe pour le Brugeois, éliminé en qualifications du disque.

Quelle déception ! Philip Milanov, qui incarnait pourtant en théorie une véritable chance de médaille pour la Belgique, ne disputera pas la finale du lancer du disque ce samedi soir.

Engagé dans le groupe A lors de cette journée inaugurale, il n’a pas réussi mieux qu’un lancer à 63,16 m, à son troisième essai. Auteur d’un premier essai à 62,94 m, le Brugeois, s’est mis un peu bêtement sous pression en ratant son deuxième lancer (essai nul) avant de conclure sur sa meilleure marque des trois, toutefois inférieure à la limite de qualification (64,50m) et bien plus encore par rapport à son record de Belgique (67,26 m). Très en deçà de son niveau habituel, le vice-champion du monde et d’Europe pouvait craindre le pire…

Avec une huitième place provisoire, il n’avait, en effet, plus que peu d’espoir de se qualifier pour la finale…

"Il y a peu de choses à dire", grimaçait-il à l’interview, après avoir passé un long moment, les yeux dans le vide, sur le banc situé à côté de la cage. "Je me suis un peu planté aujourd’hui. J’ai le sentiment d’avoir trop joué la sécurité et de ne pas m’être lâché comme il l’aurait fallu. Mon corps ne voulait pas, j’étais complètement tétanisé après mon deuxième essai. Bien entendu, je suis très déçu de ce résultat après avoir travaillé pendant des mois. J’espère que le scénario qui prévaudra dans le groupe B me sera favorable, mais la chance est très mince."

Confirmation était effectivement apportée de son élimination une heure plus tard. Après la finale ratée de Rio, où il était déjà passé par la petite porte en qualifications, voilà, en effet, un résultat qui fait très mal ! Et qui permet de s’interroger sur les capacités mentales de notre meilleur lanceur à supporter la pression inhérente à son statut.





Fanny Smets éliminée en qualifications à la perche

Fanny Smets a été éliminée à l'issue des qualifications du saut à la perche aux Mondiaux d'athlétisme, vendredi, à Londres. Smets a terminé 20e des deux groupes de qualification avec un saut à 4m20.

Elle a passé la première barre, placée à 4m20. Elle n'a pas réussi à franchir la deuxième, à 4m35. Elle termine 11e du groupe A et 20e de l'ensemble des 31 engagées. Smets, 31 ans, a amélioré le record de Belgique fin juillet, le portant à 4m46.

Pour se qualifier en finale, il fallait passer 4m60 ou se classer dans les 12 premières. La dernière finaliste, la Néo-Zélandaise Eliza McCartney, a franchi 4m50.

"Je ne peux pas être déçue, même si j'aurais voulu sauter plus haut"

Fanny Smets a terminé 20e des qualifications du concours du saut à la perche vendredi soir à Londres. Avec une seule barre passée à 4m20, suivie de trois échecs à 4m35, la détentrice du record de Belgique (4m46) ne pouvait pas espérer se classer parmi les douze finalistes. Il lui aurait fallu pour cela effacer 4m50. "J'aurais voulu sauter plus haut mais beaucoup de filles qui ont des records à 4m60 ont aussi connu des problèmes. Suhr, Sidorova... Le butoir ne permettait d'avancer sur la perche et tout le monde retombait sur les barres. A 4m35, j'ai la hauteur mais je retombe légèrement sur la barre. Mais je ne peux pas être déçue. J'ai fait tout mon possible. J'étais juste un peu nerveuse avant mon premier saut à 4m20. La hantise de faire trois nul", a confié Smets, 31 ans.

"Je ne pouvais pas donner plus. J'étais arrivée comme 31e performeuses parmi les engagées et je termine 20e. Les filles qui passent en finale sont un cran au-dessus. Je le savais. Il aurait fallu tout passer au premier essai et avoir un peu de chance ..."

"En tout cas j'ai bien profité de l'ambiance. C'était vraiment la folie autant quand Bolt est entré dans le stade que quand Farah a couru le 10.000 mètres. C'était vraiment génial."