Le stade Naimette-Xhovémont (Liège) accueillera mercredi soir un plateau international très relevé avec la présence des frères Borlée, de Nafi Thiam, d'Anne Zagré, de Lalonde Gordon, d'L.J. van Zyl ou encore Eloyse Lesueur, à l'occasion de la 16e édition du meeting international de Liège.

Le concours de perche sera l'un des rendez-vous incontournables de la soirée puisque Arnaud Art et Ben Broeders tenteront de se qualifier pour le championnat du monde de Londres en août prochain.

La compétition liégeoise fait partie des derniers rendez-vous permettant aux athlètes de réaliser les minimas pour le prochain Mondial qui se tiendra dans la capitale anglaise du 4 au 13 août. La date limite pour effectuer le chrono qualificatif est fixée au 23 juillet.

Dans cette optique, les deux perchistes belges s'aligneront à Naimette-Xhovémont avec le secret espoir de franchir une barre à 5,70 m devenant ainsi le nouveau recordman belge de la discipline tout en décrochant le sésame pour Londres. Arnaud Art s'aligne avec une référence à 5,65 m et Ben Broeders avec une barre franchie à 5,61 m.

L'Allemand Karsten Dilla (Allemagne), le Letton Mareks Arents ainsi que le prometteur australien, Kurtis Marschall, tous pointés à plus de 5,70 m, rehausseront ce concours de leur présence tout comme le champion d'Europe de décathlon, Thomas Van der Plaetesen.

Autres moments attendus par le public, l'entrée en piste d'Anne Zagré et de Nafi Thiam sur 100 m haies et celle sur 300 m des frères Borlée, Dylan, Kevin et Jonathan, qui s'aligneront sur cette distance avec pour sparring-partner le Trinitéen Lalonde Gordon, ancien médaillé de bronze au JO (2010) et médaillé d'argent au championnat du Monde (2015) sur 400 m.

Ce meeting international permettra aussi au public d'apprécier la vitesse du Sud-Africain Simon Magakwé sur 100 m (9.98) ou celle de son compatriote L.J. van Zyl sur 400 haies (47.66), assurément l'attraction de la soirée, le meeting étant privé à la hauteur de Gianmarco Tamberi (2,39 m). L'Italien, véritable showman, a préféré le rendez-vous de Cologne à celui de Liège alors que tout était arrangé, assurent les organisateurs qui ne désespèrent pas d'inverser la situation dans les dernières heures. Le concours devrait néanmoins s'envoler à plus de 2,30 m, grâce notamment à la présence de l'Italien Marco Fassinotti (2,35 m) qui espère décrocher son billet pour Londres. Un sésame que tentera aussi d'épingler le Belge Mathias Broothaerts à la longueur, lui qui n'est qu'à 8 cm du minima (8,15 m).

Les 100 m (avec Olivia Borlée) 800 m et 1.500 m s'annoncent relevés et indécis chez les dames où le plateau le plus parlant se présentera à la longueur avec un duel attendu entre l'Australienne Brooke Stratton (7,05 m) et la Française Eloyse Lesueur (6,92), championne du monde en salle en 2014.

4.500 personnes ont déjà téléchargés leur entrée gratuite pour l'événement, contre 3.800 en 2016 à pareille époque. Les tickets demeurent téléchargeables jusque minuit.