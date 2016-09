Plusieurs athlètes défilent lors de la traditionnelle soirée de gala du Mémorial Van Damme (VIDEO)

Athletisme

De nombreuses athlètes ont défilé ce mercredi, à deux jours du Mémorial Van Damme.

Sebastian Coe, l’actuel président de la Fédération internationale d’athlétisme, qui fut aussi le premier athlète à établir un record du monde au Mémorial Van Damme (le mile, en 1981), a rehaussé de sa présence le dîner de gala organisé ce mercredi soir au Palais des Colonies de Tervuren en présence des organisateurs et de nombreux invités. La soirée a également valu par le défilé de mode mettant en scène plusieurs athlètes rivalisant d’élégance. On notait notamment la présence d’Olivia Borlée et d’Elodie Ouedraogo, créatrice de la collection 42/54 présentée ce mercredi soir, mais aussi Alizia Borlée, Jolien Boumkwo et Camille Laus, ou encore Natasha Hastings, Inika McPherson et Jenoba Tarmoh...