Schippers: "Ce que Nafi a réussi, c’est formidable"

Athletisme

Certes placé dans l’ombre des exploits d’Usain Bolt, le duel entre les sprinteuses Elaine Thompson et Dafne Schippers a, lui aussi, rythmé une grande partie de cette saison olympique. Et si la Jamaïcaine a fini par prendre l’ascendant sur la Néerlandaise en remportant deux titres olympiques individuels (100 m et 200 m) à Rio, les deux jeunes femmes se retrouveront pour une ultime confrontation cette année, ce vendredi soir, au stade Roi Baudouin.

Une explication qui, si l’on en juge par les chronos réussis sur 200 m à Zurich voici quelques jours (21.85 pour Thompson et 21.86 pour Schippers), promet beaucoup, d’autant que les conditions s’annoncent excellentes à Bruxelles. Et Schippers va y bénéficier du soutien d’un millier de supporters néerlandais sans compter les encouragements certainement très nombreux de leurs voisins belges.

"Je me réjouis de vivre à nouveau cette ambiance", sourit Dafne Schippers, la vice-championne olympique du 200m et vice-championne du monde sur 100m, qui avait remporté le 200m au Mémorial Van Damme en 2015. "Cette année, l’ Euro d’Amsterdam était très spécial à mes yeux, grâce à la chaleur du public néerlandais, et je pense que l’atmosphère sera assez semblable, ici, à Bruxelles."

En dressant le bilan d’une saison sur le point de s’achever ("Après ce meeting, je partirai loin, très loin pendant quelques semaines, et je prendrai du temps pour moi"), Dafne Schippers trouve de nombreux motifs de satisfaction. "C’est ma première saison complète en Diamond League et je me suis montrée très régulière, j’en suis très heureuse. C’est une bonne étape de franchie dans ma carrière. J’ai réussi à supporter la pression, j’ai grandi en tant qu’athlète, bref j’ai beaucoup appris ! Et puis, il y a cet Euro réussi, suivi d’une médaille d’argent olympique. Si vous m’aviez dit cela voici deux ans, je ne l’aurais sans doute pas cru. D’autant que le milieu du sprint n’est vraiment pas un monde facile, c’est très différent de l’heptathlon où tout le monde se connaît."

Une discipline où la citoyenne d’Utrecht décrocha encore une médaille mondiale en 2013 avant de réorienter, avec bonheur, sa carrière vers le sprint. Dafne Schippers n’a, du reste, pas manqué une miette de l’exploit de Nafi Thiam à Rio.

"Je la connais bien et ce qu’elle a réussi au Brésil est tout simplement formidable !" lance l’ancienne spécialiste des épreuves multiples, qui dit connaître encore toutes les filles. "C’était l’heptathlon parfait, tout simplement et, à son âge, c’est vraiment incroyable. C’était, en outre, le moment parfait ! Avoir son pic de forme aux Jeux Olympiques, c’est fantastique. Quand on bat cinq records personnels et qu’on échoue de très peu dans les deux autres épreuves, c’est qu’on a vécu deux excellentes journées. Cela n’arrive pas souvent de vivre un heptathlon parfait; personnellement, je n’en ai jamais connu."

L’heptathlon ne manque pas pour autant à Dafne Schippers. "C’est une discipline qui m’a beaucoup appris en tant qu’athlète, mais j’ai choisi d’être jetée dans la fosse aux lions. (rires) Le sprint me convient mieux ! J’aime cette sensation d’être toujours sur le fil du rasoir, de devoir prester sous pression. C’est aussi un concentré d’émotions, c’est plus explosif. En ce qui me concerne, j’ai trouvé ma voie ! Même en tant que personne, je sens que cela m’apporte vraiment beaucoup…"